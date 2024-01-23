Покатушки в санях, гонка на картах и реки сбитня. Куда сходить и как отметить Татьянин день в Барнауле

Антон Чехов в своем дневнике описал Татьянин день следующими словами: “…студенты выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла”. Алтайские студенты не собираются выпивать Обь, однако подготовили не менее интересную программу. Как отметить День студента и куда сходить в Барнауле 25 января, расскажет altapress.ru.

День студентов в АлтГУ, 2023 г.

Встреча с императрицей

Отмечать Татьянин день в Алтайском государственном университете начнут с 10:00 утра. В это время будет открыт четвертый сезон Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Он известен тем, что на конкурсе российские студенты могут представить свой проект и выиграть 1 млн рублей. АлтГУ станет площадкой для регионального тура. Открытие пройдет в концертном зале корпуса «Д» (ул. Димитрова, 66).

Собирать гостей начнут в 11:00 у крыльца корпуса «Д». Пока все ждут главную виновницу торжества — императрицу Елизавету Петровну – «Лига Студентов» предлагает проверить свои силы на «Ярмарке рекордов».

25 января 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий».

День студентов в АлтГУ, 2023 г.

Также опорный вуз запряг в упряжку пушистых хаски, которые готовы прокатить каждого студента в честь праздника.

В 12:00 студентов обрадует своим присутствием главная покровительница университетов — Елизавета Петровна. К гостям он выедет в санях в сопровождении своей неизменной свиты – «Снежного десанта».

После церемонии грянет концерт от коллективов Центра творчества АлтГУ. Все в лучших традициях: песни, танцы, поздравление ректора Сергея Бочарова, подведение итогов конкурса на лучшую Татьяну вуза и награждение активистов. И, конечно же, без огромного пряника и горячего сбитня не обойдется. Считается, что тот, кто отведает праздничных угощений, сдаст зимнюю сессию на отлично и успешно проведет семестр.

В 18:00 назначен фестиваль музыкальных групп «Студенческое рАГУ». Узнаваемые хиты и авторские песни исполнят группы «Prime Time» (АлтГУ), «Редакция 3.0» (АлтГТУ), «Steel my sleep» (АлтГПУ) и «Ниже грунта» (МБУДО ЦРТДиЮ Ленинского района г. Барнаула). Спеть и станцевать можно будет в актовом зале молодежных мероприятий АлтГУ, пр. Социалистический, 68.

День студентов в АлтГУ, 2023 г.

Большие гонки

В Алтайском аграрном университете праздник начнется в 12 часов дня с торжественного концерта в главном корпусе. Почетные гости поздравят студенчество АГАУ с Татьяниным днем. А также наградят победителей ежегодного конкурса «Студент года» и вручат подарки студентам, оставившим свои пожелания в Telegram-канале вуза.

В 14:00 праздник перенесется на стадион. Тут можно будет отхлебнуть горячего сбитня, который будет разливать ректор вуза Николай Колпаков. А после – закусить пряником.

Здесь же пройдет традиционные «Большие гонки» для студенческих команд. А молодежный картинг-клуб приготовил показательную программу для гостей праздника. На импровизированном снежном автодроме картингисты похвастаются навыками виртуозного владения спортивными болидами. После выступления все желающие смогут лично прокатиться на карте.

Картинг.

В 17:00 в главном корпусе торжественно откроют первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Алтайском ГАУ. Что это за движение — мы писали в нашем большом материале.

26 января в 10:00 у студентов будет возможность побеседовать с сенатором РФ Натальей Кувшиновой.

Вдох глубокий, улыбки шире

Инженеры, программисты, математики и прочие студенты Алтайского технического университета начнут отмечать Татьянин день в 10:45. Для некоторых это время — еще раннее утро, так что гостей праздника взбодрят мощной разминкой. Тренерами в этот день выступят мастера спорта России по спортивной аэробике Валерия Колмыкова, Иван Басов, Артем Маркелов и Анастасия Закопко.

После физкульт-минутки начнется кулинарный конкурс от студенток Татьян. Всех гостей праздника угостят «Ползуновским» сбитнем. Чем он отличается от сбитней других вузов — и предстоит узнать.

Алтайский государственный технический университет.

С 11:30 на всех спортивных площадках университета стартуют соревнования по мини-футболу, волейболу, шахматам и плаванию. Также пройдут лыжные гонки и фиджитал-игры.

Традиционный крестных ход от Никольской церкви начнется с 10:15, а затем у часовни Святой Татианы состоится молебен. Всех участников хода здесь угостят вкусными пирогами и горячим чаем.

Катание под луной

Поздравит студентов и Краевой дворец молодежи. 25 января в 19:00 и до 22:00 объявлено массовое катание на коньках на льду «Титов-Арены». А для всех Татьян катание — бесплатно.

Кроме этого гостей ждут интерактивные зоны, показательные выступления фигуристов и хоккеистов, горячий чай и развлекательная программа.

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Взято отсюда

23.01.2024