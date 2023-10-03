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Полицейские Гватемалы изъяли протоколы выборов президента у избиркома

редактор ГОРНЯК2201 минуты

МВД Гватемалы с применением силы изъяло у избиркома протоколы выборов президента

Сотрудники министерства внутренних дел Гватемалы провели изъятие у Высшего избирательного суда протоколов и бюллетеней прошедших президентских выборов, на которых победил левоцентрист Бернардо Аревало. Об этом сообщает Prensa Libre.

Издание утверждает, что представители избиркома пытались помешать процедуре, сотрудники МВД применили против них силу.

Избранный президент страны заявил, что действия ведомства свидетельствуют о сохраняющейся вероятности переворота в стране.

До этого представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале, получив 59% голосов. Об этом сообщила председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Гватемалы Ирма Паленсия на конференции.

В своей предвыборной кампании Аревало обещал бороться с наркокартелями, увеличить численность полиции на 12 тысяч человек, построить около 4 тысяч километров дорог, провести реформу уголовного кодекса, чтобы ввести в него полное лишение преступника гражданских и политических прав за коррупцию. Он также планирует создать национальную антикоррупционную систему и установить новый избирательный округ, представительство которого будет присутствовать в конгрессе для гватемальских граждан, проживающих за рубежом.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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