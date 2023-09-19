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Посвящение в студенты - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Посвящение в студенты

ГОРНЯК2201 mins

14 и 15 сентября в нашем колледже состоялось традиционное торжественное мероприятие для первокурсников «Посвящение в студенты».

На мероприятии выступили студенческие кураторы и представители администрации колледжа.

Праздничное настроение всем присутствующим подарила вокальная студия «Жемчужина», а старосты групп торжественно произнесли клятву. Завершилось посвящение ярким флешмобом от студентов нового набора.

Большая и дружная студенческая семья нашего колледжа пополнилась новыми студентами, а это значит, что впереди много новых открытий, побед и свершений!

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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