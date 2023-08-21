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Появились новые данные о национальности императора-крестьянина Юстиниана Великого

редактор01 mins

Arkeonews: византийский император Юстиниан Великий мог быть дарданцем

Археологи из Приштинского университета нашли в Косово доказательства дарданского происхождения византийского императора Юстиниана Великого (годы правления 527–565 гг. н.э.). Об этом сообщает Arkeonews.

Во время раскопок в Ульпиане (Косово) ученые обнаружили монументальную надпись, простирающуюся через центральную часть базилики. Она посвящена византийскому императору Юстиниану «Urbem Dardania», то есть из «города в Дардании». Римско-иллирийский город Ульпиана был политическим, денежным и культурным центром Дарданского царства.

По мнению археологов, надпись свидетельствует о том, что император Юстиниан принадлежал к дарданскому народу, населявшему территории Косово и южной Сербии.

Также упоминание Дардании указывает на то, что дарданцы не были ассимилированы римлянами и не потеряли свою идентичность.

«Это очень важно, учитывая обилие в археологической литературе статей и исследований, пытавшихся доказать, что дарданцы утратили свою идентичность, романизировались и исчезли в средние века. Это открытие имеет большое значение с этой точки зрения», — пояснил он.

Юстиниан I по прозвищу Великий известен тем, что присоединил к Византии некоторые земли бывшей Западной Римской Империи. По его указанию также был переработан кодекс римских законов, после этого названный сводом Юстиниана. Во время правления императора произошла первая пандемия чумы, которая унесла жизни половины населения Византии. Существует множество гипотез о его происхождении: одни источники указывают на греческое, другие — на славянское, армянское или арабское. Известно, что Юстиниан I родился в крестьянской семье и был племянником Юстина I, солдата-легионера, ставшего императором Византии.

Ранее ученые обнаружили в гробнице китайского императора неожиданные дары богам.

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