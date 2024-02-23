Правда ли, что в России предложили исключить обществознание из программы 6-8-х классов

Минпросвещения РФ предложило оставить по одному уроку обществознания в неделю для 9 класса. А 6-8 вообще не преподавать этот предмет. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Школа.

В случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года.

Тогда в 9 классе на урок обществознания уделят всего 1 час в неделю, а в 10-11 — по два часа.

С чем связаны такие резкие изменения в учебной программе — непонятно.

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Взято отсюда

24.02.2024