Правда ли, что в России предложили исключить обществознание из программы 6-8-х классов

Минпросвещения РФ предложило оставить по одному уроку обществознания в неделю для 9 класса. А 6-8 вообще не преподавать этот предмет. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Школа.
В случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года.
Тогда в 9 классе на урок обществознания уделят всего 1 час в неделю, а в 10-11 — по два часа.
С чем связаны такие резкие изменения в учебной программе — непонятно.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
24.02.2024