Представлено улучшенное устройство для сшивания ран в полевых условиях

В МИСИС улучшили сшивающий раны тканевый пистолет, ускорив его работу в 4 раза

Ученые университета МИСИС совместно с коллегами из ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России усовершенствовали «тканевый пистолет», который благодаря доработанной инженерной части, улучшенной системе подачи геля с распылением склеивающего агента сшивает раны в 4 раза быстрее. Закрытие раневой поверхности площадью 10 см2 занимает 2 секунды. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

Конструкция позволяет осуществлять ультразвуковую (аэрозольную) сшивку в очаге поражения, которая отсутствует у аналогичных устройств, и использовать шприцы объемом 20-25 мл (до 10 мл у иностранных производителей).

В новой версии была улучшена эргономика под задачи медицинского персонала, работающего на различных этапах медицинской эвакуации раненых, в первую очередь в полевых условиях. Устройство значительно ускорит оказание и повысит качество медицинской помощи, как на этапах эвакуации раненых, так и в рамках специализированной хирургической помощи и реабилитации при лечении обширных ран. Пилотной площадкой испытаний разработанного инновационного комплекса станет ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России.

Также был изменен вес устройства – теперь пистолет весит 350 грамм вместо 800, что позволяет работать с ним одной рукой. Представленная новая версия даст возможность среднему медперсоналу и хирургам поставить на поток обработку ран до того, как пострадавшие будут отправлены на следующий этап оказания медицинской помощи.

По мнению врачей ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России, устройство выполняет функции мобильной перевязочной станции, но без бинтов и повязок.

Одномоментное применение различных комбинаций лечебных компонентов и закрытие раневой поверхности стало возможным за счет внедрения запатентованной технологии нанесения зарегистрированных и производимых в промышленных масштабах специализированных гелевых композиций. Их состав различен и может включать гемостатические, обезболивающие, антисептические, антибактериальные, антиоксидантные и ранозаживляющие препараты. Выбор состава зависит от состояния раны.

Ранее в НИТУ МИСИС создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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