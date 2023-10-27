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Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Орбан: руководство ЕС надо сменить из-за неспособности справиться с кризисом

Нынешнее руководство ЕС необходимо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, в Брюсселе возник дефицит хороших руководителей, которым по силам решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.

«Может, в мирное время, они хорошие руководители», — отметил Орбан, уточнив, что сейчас время бури, когда с этим руководством процветать невозможно.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что в Брюсселе «необходимы перемены» и напомнил о выборах в Европарламент в июне 2024 года. Орбан призвал найти таких руководителей, которые и в трудные времена могли бы «согласовывать работу премьер-министров».

27 октября издание The Guardian сочло Венгрию растущей угрозой в ЕС.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.

горняк

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