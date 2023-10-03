03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Президент Бразилии покинул больницу после операции

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что его выписали из больницы

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил в социальной сети Х (ранееTwitter), что уже выписан из больницы после операции и готовится «пробежать марафон».

«Меня выписали, и я уже нахожусь во дворце Алворада, где буду работать ближайшие несколько недель. Спасибо за молитвы и все слова любви. Я восстанавливаюсь, чтобы еще усерднее работать ради Бразилии и пробежать марафон», — написал глава государства.

До этого журналисты писали, что Луис Инасиу Лула да Силва возьмет паузу в работе из-за операции на бедренной кости.

Он был доставлен в больницу в пятницу. Полное восстановление ожидается в течение трех-четырех недель.

В октябре президенту исполнится 78 лет.

До этого в Бразилии предрекли сложности из-за раскола в G20 по Украине.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости