28.09.2023

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Приглашаем всех желающих написать Экономический диктант!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Алтайский филиал Президентской академии приглашает всех желающих принять участие в общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», которая состоится уже в седьмой раз. Организаторам выступает Вольное экономическое общество России (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ).

Тема диктанта в этом году: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Всем написавшим диктант будет выдан сертификат участника акции. Для победы необходимо набрать 90 баллов и более!

Важно , необходимо пройти предварительную регистрацию .

Ждём всех желающих 11 октября в 14.00 . Адрес проведения: г. Барнаул, ул. Партизанская 187, корпус С.

Место проведения:

  • аудитория С301 – для учащихся 9-11 классов и студентов СПО;
  • аудитории С203 , С204 – для студентов вузов и граждан, желающих принять участие.

    • Пройти регистрацию на месте можно в день проведения с 13.00 в академии.

    С собой необходимо иметь паспорт и мобильное устройство.

    Контактное лицо: Елена Лукина , lukina-ev@ranepa.ru , телефон 8(3852)503-431.

    Справка

    Впервые образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» была проведена в 2017 году и с тех пор значительно увеличила географию и число участников. Для многих писать в октябре Экономический диктант стало уже доброй традицией. В прошлом году в акции приняли участие 234 572 человека из 89 субъектов РФ, а также восьми стран ближнего зарубежья.

    В этом году в акции вновь примут участие жители всех регионов нашей страны от Чукотки до Калининграда, от Мурманска до Махачкалы. Экономический диктант-2023 напишут не только учащиеся и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

    Главная цель Экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Задания Экономического диктанта-2023 традиционно составлены для двух категорий участников: учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования, а также студентов вузов и всех желающих. Экономический диктант посвящен вопросам экономической истории нашей страны, памятным историко-экономическим датам, а также основным современным экономическим процессам и тем практическим вопросам экономической жизни, с которыми сталкивается каждый из нас.

    В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2023 будут включены вопросы, отобранные методической комиссией акции по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023», который проводится среди студентов вузов.

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