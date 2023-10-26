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Прими участие в социологическом диктанте 14 ноября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

14 ноября ВЦИОМ в третий раз проводит онлайн общероссийский социологический диктант.

Социологический диктант – это просветительская онлайн-акция и уникальная возможность для всех, кому интересно общество и его устройство, проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени.

К диктанту могут подключиться все желающие, проверить свои знания и получить сертификат с итоговыми баллами.

В 2022 году диктант традиционно проходит в двух форматах – онлайн и офлайн. Ключевые офлайн площадки марафона – вузы и региональные общественные пространства.

В этом году диктант проходит при поддержке Министерства просвещения РФ. Диктант содержит 26 вопросов по теме социологии и исследований, правильно ответив на них участник может получить максимум 100 баллов.

Пройти диктант на сайте все желающие смогут 14 ноября с 00:00 до 22:00 (по мск) .

Для регистрации необходимо ввести номер телефона и заполнить короткую анкету.

Чтобы узнать свой результат и скачать сертификат, после диктанта необходимо войти в личный кабинет на портале DICT.WCIOM.RU по номеру телефона, указанному при регистрации. Правильные варианты ответов с комментариями экспертов будут доступны всем участникам после завершения диктанта 14 ноября на сайте акции (после 22.00).

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