ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево
Новости Алтай
Алтайская ясновидящая увидела, когда и как закончится СВО на Украине
Новости Алтай
Сразу три бабьих лета ожидается этой осенью в России
Новости Алтай
Что сказала алтайская ясновидящая о СВО и согласны ли с ней другие экстрасенсы
Новости Алтай
Горняк22: Илон Маск нанес Киеву смертельный удар: CNN раскрыли потрясающие подробности
Новости Алтай
Горняк22: За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах будут штрафовать

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай760 News
Новости Горняк155 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления73 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Принц Гарри приехал в Великобританию без Меган Маркл

ГОРНЯК2201 mins

Принц Гарри приехал в Британию в связи с годовщиной смерти королевы

По информации агентства АР, принц Гарри присутствовал на церемонии вручения премии WellChild Awards, которое пришло в Великобритании. Отмечается, что его супруга, Меган Маркл, не была с ним. Она осталась с детьми в США.

Мероприятие прошло в Лондоне 7 сентября, за день до годовщины смерти королевы Елизаветы II.

38-летний герцог Сассекский отправился на церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне. Национальная благотворительная организация занимается поддержкой тяжелобольных детей и их семей, а также вручает ежегодные награды.

Отец двоих детей приехал из своего дома в Калифорнии на это специальное мероприятие. Сын короля Чарльза является покровителем WellChild в течение 15 лет, и эта миссия является одной из немногих, которые он сохранил из своей королевской жизни после того, как в 2020 году отказался от своей королевской роли вместе со своей женой Меган Маркл .

Хотя принц Гарри присутствовал на мероприятии в одиночку, он заявил, что его жена «очень расстроена тем, что не может быть здесь».

Ранее сообщалось, что Карл III отказался встречаться с принцем Гарри во время его визита в Лондон. Он также добавил, что принц Уильям также не планирует встречу с младшим братом во время его визита в Великобритании на будущей неделе.

В последний раз принц Гарри виделся со своим отцом, когда прилетал на коронацию Карла III в мае 2023 года. Гарри провел в Великобритании 28 часов и сразу после окончания мероприятия улетел в США к Меган и детям.

Ранее сообщалось, что король Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News