Привередливая дама. На Алтае до небес взлетела цена на нишевую сельхозкультуру

В Алтайском крае в нынешнем сельхозсезоне наблюдается небывалый спрос на чечевицу. Закупают ее в основном на экспорт, причем количество стран, куда она отгружается, постоянно растет. Впрочем, как и цена, которая в прошлом году доходила до космических 70 тыс. рублей за тонну. Несмотря на удачную конъюнктуру, чечевичного бума в Алтайском крае не ожидают. Дама она привередливая и подвластна далеко не всем.

Блюдо из чечевицы

Куда отгружается продукт

Цена на чечевицу в восходящем тренде уже почти год. Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков в апреле прошлого года говорил, что для аграриев это единственная радость.

«Единственное, что растет в цене, это чечевица. И слава Богу, – отмечал он. – Но чечевица — культура особая: сегодня ее покупают, завтра — нет. В России потребление чечевицы небольшое, мы с вами ее практически не едим. Посеем завтра все чечевицу и потом куда ее отправлять? На корм скоту?»

В 2023 году помимо привычных уже импортеров — Турции, Ирана, Армении и Узбекистана, алтайскую чечевицу стали покупать Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Индия.

Праздник национальной кухни в АлтГТУ.

Кстати, благодаря отгрузке 2,1 тыс. тонн чечевицы в Индию экспорт продукции АПК из Алтайского края в эту страну возрос сразу в 3,8 раза. Качество местной продукции принимается зарубежными покупателями за эталон.

Как менялась цена

Законодателем чечевичной моды в мире считается Канада, но в 2023 году из-за засухи урожай этой культуры снизился, цены возросли. Варианты из России для крупных импортеров стали более приемлемыми.

Сергей Плужников, руководитель агентства Russian Pulses Analytics, в ноябре рассказывал «Агроинвестору», что цена на чечевицу держится на весьма достойном уровне.

Подготовка к посевной.

«Наши производители в зонах рискового земледелия должны получить максимум от сложившейся ситуации», – отмечал он.

В 2023 году с учетом мировой конъюнктуры чечевицу в крае закупали по 70 тыс. рублей за тонну. Сейчас цены чуть снизились, но показатель в 55-60 тыс. рублей все равно остается самым высоким среди всех сельхозкультур, возделываемых на Алтае.

Каков урожай 2023 года

Первопроходцем, впервые обратившим внимание на чечевицу в Алтайском крае, был Александр Гуков.

Видный фермер из Ключевского района рекордными урожаями зерновых похвастаться не мог. В условиях жесткой Кулундинской степи они – крайняя редкость. Зато брал качеством и имел чутье на дорогую «экзотику». Именно ей в свое время и стала чечевица.

Праздник национальной кухни в АлтГТУ.

Экс-министр сельского хозяйства Алтайского края, а ныне председатель Агросоюза Александр Чеботаев вспоминает: из разряда эксперимента в разряд привычного явления чечевица перешла около 12-13 лет назад.

Первый чечевичный «взрыв» случился в 2015 году, когда цена на сельхозкультуру взлетела до 50 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: гречиха тогда стоила порядка 32 тыс. рублей за тонну, соя — 27-28 тыс. рублей.

Уже на следующий год семена чечевицы стоили по 80 тыс. рублей.

В Алтайском крае началась посевная кампания.

Петр Павлов, возглавлявший в те годы колхоз имени Кирова в Шипуновском районе, называл чечевицу напрасно недооцененной культурой.

В 2022 году урожай чечевицы обновил исторический максимум — в общей сложности регион собрал более 90 тыс. тонн. Лидерами были Шипуновский, Романовский и Родинский районы.

Превзойти рекорд могли и в прошлом году. Площади под чечевицей аграрии увеличили почти до 100 тыс. га, но получить достойный результат не смогли.

Чечевица.

В условиях чрезвычайно дождливой осени провести уборку скошенной чечевицы было практически нереально. Потери оказались высокими, валовка дотянула лишь до 86-90 тыс. тонн.

Какие есть нюансы

Чечевица — культура непростая и привередливая, говорят аграрии. Как и все бобовые, ее можно отнести к засухоустойчивым, но только отчасти — для хороших всходов ей требуется высокий весенний запас влаги в почве. Иначе пиши пропало.

Еще один проблемный момент — борьба с сорняками. Без должных гербицидных обработок чечевицу они могут задушить, снизив урожайность до нуля.

Александр Чеботаев.

Александр Чеботаев,

председатель Агросоюза:

По сложности возделывания чечевицу можно поставить в один ряд с масличным льном — здесь все непросто. Для ее выращивания требуется высокий уровень агрономических технологий. Многие уже обжигались: гнались за высокими ценами, засевали большие площади, но ожидаемого результата не получали.

Возделывание чечевицы потенциально возможно во всех почвенно-климатических зона края, но не везде экономически оправдано, считают эксперты. Например, для предгорной зоны с потенциально высокой урожайностью зерновых, чечевица остается мало интересной культурой.

Зато в кулундинская и приалейской зонах со временем она может занять более значительное место.

В Алтайском крае началась посевная кампания.

Что происходит с переработкой

В Алтайском крае фасовкой чечевицы занимаются два крупных предприятия — агрохолдинг «Гудвилл» и «Роса». Оба закупают сырье на стороне.

По словам Геннадия Ильичева, исполнительного директора компании «Гудвилл», объемы производства не большие — около 10-12 тонн фасованной чечевицы в год. Небольшой и спрос со стороны покупателей.

«Я лично сам один раз сварил чечевицу, поел и понял, что это не мой вариант», – рассказал Геннадий Ильичев. По оценке «Агроинвестора», ежегодное потребление чечевицы в России составляет около 40-50 тыс. тонн.

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Взято отсюда

22.01.2024