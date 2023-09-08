Профессор АлтГУ Юлия Лысенко выступила экспертом одного из треков VI Азиатского студенческого форума в Самарканде

В Самарканде продолжается работа VI Азиатского студенческого форума, активное участие в котором принимает делегация Алтайского государственного университета.

Заведующая кафедрой востоковедения АлтГУ, доктор исторических наук, профессор Юлия Лысенко выступила в качестве эксперта трека «Гордимся прошлым, создавая будущее: историко-культурное наследие народов Евразии». В треке участвовали 32 студента 10-ти университетов: Алтайского государственного университета, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Карагандинского университета казпотребсоюза, Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики, Самаркандского государственного университета, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина, Евразийского национального университета имени Гумилева, Джизакского филиала Казанского госуниверситета, Государственного университета изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, Финансового университета при правительстве РФ.

Юлия Лысенко рассказала участникам трека об общем тюркском историко-культурном наследии, которое объединяет страны и народы Большого Алтая. Был проведен историко-сравнительный анализ традиционных культур народов региона, обозначены общие черты материальной и духовной культуры. Эксперт акцентировала внимание на проблеме сохранения общего историко-культурного наследия и предложила ребятам сконцентрироваться на разработке проектов, направленных на решение данной проблемы. Всего работали четыре проектные группы, в которые вошли студенты разных вузов.

«Ребята плотно работали два дня и представили достаточно интересные и креативные проекты, связанные с сохранением и популяризацией историко-культурного наследия тюркской цивилизации. Это и проведение этнофестиваля культур народов России и стран Центральной Азии, и создание интернет-ресурса, контент которого должны составить материалы по культуре тюркских народов. Лучшими были признаны два проекта: «Этнические элементы в школьной форме» и проект по созданию интернет-ресурса, способного выполнять функции аудиогида. Ребята предложили интернациональной командой разработать карту туристических маршрутов с нанесением историко-археологических объектов. Планируется, что ресурс будет сделан на трех языках – государственном языке страны, в которой будет находиться турист, русском и английском. К проекту также планируется привлечь профессиональных историков, этнографов, музеологов, специалистов в области информационных технологий», – рассказала Юлия Лысенко.