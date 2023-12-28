Мы спросили филологов, стоит ли заставлять детей читать книги

Современная российская образовательная программа вызывает много вопросов у жителей страны. Среди родителей и детей есть сомнения в надобности некоторых предметов. Так ли необходимо «навязывать» школьникам науки, с которыми, казалось бы, не связана их будущая профессия? Нередко в этом контексте говорят о литературе, на которой школьники изучают творчество писателей и поэтов прошлых веков.

Некоторые считают, что Пушкину и Достоевскому пора уйти на пенсию и отдать место более современным творцам. Другие вообще не видят какого-либо смысла в предмете и убеждены, что его нужно убрать из программы, освободив место для других, более важных уроков. MSK1.RU обсудил этот вопрос с филологами и преподавателями литературы. Рассказываем, что они думают по этому поводу.

Нужна ли литература в школе

Некорректно говорить, что изучение литературы в школе должно быть обязательным. Однако у этого предмета есть и свои преимущества, рассказал MSK1.RU филолог, преподаватель литературы Александр Платицын.

Александр Платицын — филолог, литературовед, преподаватель Московского университета имени А. С. Грибоедова

— Нельзя сказать, что она нужна. Но литература предоставляет маленькому человеку крупную социальную скидку, которая раскрывает свои преимущества на длительной жизненной дистанции, — сказал он.

По словам литературоведа, каждая семья способна самостоятельно обсудить «литературный» вопрос и решить, нужен ли их ребенку этот предмет. Но отказываться от книг полностью всё же не стоит.

— Лишать будущее поколение настолько простого механизма, настолько точной дорожной карты реальности, как литература, определенно не стоит, — отметил Платицын.

К обсуждению вопроса также присоединилась кандидат филологических наук, преподаватель литературы Светлана Царегородцева. Педагог считает, что литература — способ художественного освоения мира. И этот метод, по ее мнению, гораздо интереснее, чем научный.

Светлана Сергеевна Царегородцева — российский филолог, кандидат наук, доцент Московского университета имени А. С. Грибоедова, педагог. Автор научных публикаций

— Естественно, у литературы есть свои функции. Но самая главная из них — гедонистическая. Хорошая книга приносит удовольствие, — рассказала эксперт. — И, если мы не будем давать ребенку в руки художественные произведения, читать их вместе с ним, он не получит того самого удовольствия, которое должен получить: эстетического. Он потянется к тому, от чего мы как раз хотим его отвлечь.

Пора отказаться от Пушкина?

Вопрос «обветшавшего памятника» Пушкина и его устаревших для современных реалий произведений всё еще остается открытым. Филолог Царегородцева считает, что проблема заключается не столько в устаревших классиках, сколько в том, что некоторые произведения могут оказаться просто «не по зубам» школьникам.

— Дело в том, что современную школьную программу надо пересматривать. Те произведения, которые мы сейчас преподаем в школе, могут быть не по силам нашей молодежи. Может быть, вместо «Котлована» Платонова надо дать «Песчаную учительницу»? А вместо «Преступления и наказания» — «Белые ночи»? — предположила она. — Для детей сложен образ Раскольникова. Необходимо хотя бы сначала преподавать ранние произведения Достоевского, а потом уже «Преступление и наказание». То есть постепенно погружать в творчество, как и с Пушкиным.

По словам литературоведа Платицына, «устаревшая» классика, напротив, может стать глотком свежего воздуха для ребенка.

— Изучение классики — та отдушина, где ребенок оказывается в ситуации личного разговора с книгой, с необъяснимым эстетическим опытом, обращающим само его восприятие к чистому сопереживанию, — рассказал филолог. — И потому нельзя маркировать этот опыт как «прошлое», он куда яснее тяготеет к вневременному, типологическому состоянию ума.

Нужны ли книжки «технарям»?

Какую бы эстетическую пользу ни несла литература ребенку, ее польза на практике всё еще остается неясной. Многие школьники выбирают профессии, связанные с точными науками. В этом случае возникают сомнения по поводу важности чтения художественных книг и знания классиков. При этом, по мнению Царегородцевой, литература в некоторых случаях может оказаться полезной и для физиков, и для инженеров, и для представителей любых других профессий.

— Литература нужна человеку для того, чтобы оригинально мыслить. Кем бы он ни работал дальше, что бы он дальше ни изучал, ему необходимо чтение книг. Если кто-то пойдет, допустим, в банковское дело, ему поможет литература, потому что она научит его правильно общаться, — объяснила кандидат филологических наук, — Это многообразная школа. Книга ведь говорит с нами, и мы у нее очень многому учимся. Прежде всего мыслить, думать, правильно общаться.

Но не в каждой профессии работнику необходимо взаимодействовать с другими людьми. Человек вполне может целыми днями сидеть перед экраном и работать за компьютером. По словам Царегородцевой, такому сотруднику литература необходима даже больше, чем всем остальным.

— Ему же надо общаться с кем-то, а книга — это источник общения. Это возможность примерить на себя судьбу героя, поговорить с ним. К тому же такие люди, как правило, интроверты, — сказала она. — Для них чтение — замена общения с миром, с которым они не хотят или не умеют коммуницировать.

Современная литература развивается своим ходом и тоже играет важную роль в развитии человека. По мнению Платицына, она отражает исторический этап и помогает разобраться в нем. Но тут опять же всё завязано на образовательной программе.

— Тексты современных писателей отчасти объясняют то, каким было и каким стало наше время. Дело в том, что прежде человеку нужен исходный код нашей культуры, ее ткань. Даже робкое знакомство с ней впоследствии облегчит понимание наших современников, — уточнил он.

Какие книги пользуются популярностью

Сейчас, как отметила Царегородцева, молодежь чаще всего читает фэнтези, но есть и исключения.

— Литература не становится ни хуже, ни лучше. Она отражает время. Я сама прочитала одну книгу о «Гарри Поттере», потому что хотела понять молодежь, — рассказала эксперт. — Кстати, она мне вполне понравилась. Там говорится о добре и зле, но на таком языке, который близок подрастающему поколению. Поэтому я не хочу отрицать полезность этой литературы. Другое дело, что сейчас легче читать массовую литературу, чем интеллектуальный роман. Но к нему тоже нужно прийти.

До этого выходил материал, в котором подробно освещается проблема нужности и ненужности литературы: россияне возмутились из-за писателей, которых изучают на школьных уроках. Также корреспондент MSK1.RU взял интервью у преподавателя литературы. Он рассказал, почему ее так важно изучать, и объяснил, как мотивировать детей готовиться к ЕГЭ по этому предмету.

Взято Источник

28.12.2023