Решающие 15 минут. Где в Барнауле быстро узнать о своем ВИЧ-статусе и зачем это нужно каждому

Каждый сотый житель Алтайского края живет с ВИЧ-инфекцией. Она коварна тем, что долго не дает о себе знать, а заразиться вирусом может каждый. Как узнать о своем ВИЧ-статусе всего за 15 минут, рассказал Валерий Шевченко, главврач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Экспресс-тест на ВИЧ.

Треть населения

К концу 2023 года пораженность ВИЧ-инфекцией составила 1013,3 случаев на 100 тыс. населения, согласно статистике краевого центра. Это значит, что диагноз поставлен каждому сотому жителю региона. Всего в регионе проживает порядка 20 тыс. ВИЧ-положительных пациентов – более 30% населения.

За 2023 год было выявлено 1809 новых случаев заражения. За шесть лет этот показатель медленно, но верно начинает снижаться. Для сравнения, в 2018 году ежегодно регистрировали 2-2,5 тыс. случаев ВИЧ. Об этом Валерий Шевченко сообщал «Алтайской правде» шесть лет назад.

«1809 случаев — такие цифры мы получаем последние три года. Сейчас можно говорить о тенденции стабилизации ситуации, когда число зараженных не падает, но и не растет», – отмечает главврач центра.

СПИД и ВИЧ.

ВИЧ — это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Это единственный вирус, который уничтожает клетки иммунной системы.

СПИД — это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Лечению она не поддается.

В зоне риска – каждый

За 10 лет ситуация с ВИЧ-инфекцией заметно изменилась, отмечают в краевом минздраве. В первую очередь, болезнь стала массовой. Если 10 лет назад ВИЧ был болезнью наркоманов, то сегодня заразиться вирусом рискует каждый.

Это связано с тем, что вирус передается преимущественно половым путем. Более 80% заражений происходят через незащищенный половой акт.

«Раньше на первом месте стоял парентеральный путь передачи ВИЧ. Почти 90% людей заражались при использовании игл или шприцов при введении наркотических средств. Сегодня это лишь несколько процентов», – объясняет Валерий Шевченко.

При этом появление большого числа маникюрных и тату-салонов никак не повлияли на эту статистику. Главврач центра отмечает, что очень редко фиксируются случаи, когда человек заражался из-за нестерильных маникюрных или тату-инструментов.

Тату-салон в Барнауле.

Изменился и возраст заразившихся. Раньше от заболевания страдали 18-25-летние ребята. Сегодня более 70% всех пациентов — это люди от 25 до 44 лет.

Напоминаем, что ВИЧ не передается:

воздушно-капельным путем;

через общую посуду для еды, при пользовании общим туалетом, душем и ванной, постельным бельем;

при рукопожатиях и объятиях;

через поцелуй;

через пот или слезы;

при кашле и чихании.

Вирусом можно заразиться через кровь, сперму, секрет влагалища или грудное молоко.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Чем раньше, тем жить дольше

ВИЧ-инфекция коварна тем, что может долгие годы никак не проявлять себя. Впервые с серьезными симптомами человек может столкнуться, когда ВИЧ уже переходит в конечную стадию СПИДа.

Поэтому важно вовремя обнаружить инфекцию и обратиться за помощью. «На ранней стадии есть шанс улучшить и продлить жизнь пациента. Более того, при своевременно начатой терапии человек перестает быть опасным для своего окружения», – отмечает Валерий Шевченко.

Один из самых удобных и быстрых способов узнать свой ВИЧ-статус — это кабинет экспресс-тестирования. Такой снова возобновил работу 26 февраля в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Ранее тестирование проводил мобильный комплекс, через него прошли более 2,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

Тестирование бесплатное и анонимное, пройти его может любой желающий. Для этого не нужно брать талоны в регистратуре, в кабинет проходят в порядке живой очереди.

Кабинет экспресс-тестирования

Точность теста составляет 99%, узнать о результатах можно уже через 15 минут. Помимо тестирования специалист консультируется с пациентом, выявляет возможные факторы риска и дает дальнейшие рекомендации. Это поможет человеку в будущем избежать заражения.

«В условиях неопределенности даже сутки ожидания могут стать физически и морально тяжелыми. Поэтому экспресс-тестирование — наименее травмирующее мероприятие, в ходе которого человек в короткий срок узнает не только свой ВИЧ-статус, но и получает ценные профилактические рекомендации», – отмечают в краевом центре.

За 2023 год экспресс-тестирование прошли 32,2% жителей Алтайского края.

Кабинет экспресс-тестирования (117 кабинет, ул. 5-ая Западная, 62) работает по понедельникам, средам и пятницам с 8:30 до 16:00.

Кабинет экспресс-тестирования

Положительный ВИЧ-статус — это приговор?

Для того чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, необходимо избегать незащищенных половых контактов с партнерами, чей ВИЧ-статус не известен, а также использовать стерильный инструментарий для инъекций.

Если же ВИЧ-статус оказался положительным, то не стоит впадать в отчаянье. По словам Валерия Шевченко, ВИЧ-инфекция перестала быть смертельным заболеванием и перешла в статус хронического.

«Если результат подтверждает заражение, то мы отправляем человека на дополнительные исследования в нашем центре. Диагноз сразу после экспресс-тестирования никто не ставит», – отмечает главврач центра.

В случае заражения ВИЧ человеку назначают антиретровирусную терапию. Сегодня она охватывает более 90% всех зараженных ВИЧ. Эксперты уверяют, что благодаря ей пациент может прожить столько же, сколько и здоровый человек.

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Взято отсюда

28.02.2024