Российских школьников научат управлять беспилотниками на уроках начальной военной подготовки

С 1 сентября 2023 года российские школьники начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Такую инициативу совместно поддержали Минобороны и Минпросвещения, сообщает РИА Новости.

Предложение разработали в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. По планам, школьники приступят к изучению основ боевого применения БПЛА уже в грядущем учебном году.

В программе предусмотрено изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства беспилотников, а также методов ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника.

Указанная программа одобрена в Минпросвещении России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи.

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