Российские спортсмены выступят на Кубке мира по самбо

В Киргизии с 22 по 23 августа состоится Кубок мира по самбо

Российские спортсмены примут участие в Кубке мира по самбо, который состоится в Киргизии с 22 по 23 августа.

В соревнованиях примут участие команды из Армении, Болгарии, Казахстана, Камеруна, Китая, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, а также спортсмены из России и Беларуси, которые в соответствии с решением Исполкома Международной федерации самбо выступят под флагом ФИАС.

Спортсмены будут соревноваться по правилам спортивного и боевого самбо, состязания пройдут в 48 весовых категориях.

Глава Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что количество турниров, организованное ФИАС, с каждым годом растет.

«В этом году мы возобновляем практику проведения кубков мира по самбо на разных континентах. Увеличивая число международных соревнований, мы помогаем спортсменам приобретать новый опыт и повышать профессиональное мастерство.

Я очень рад, что в этом году на Кубок мира в Азии приедут представители сразу трех континентов – Азии, Европы и Африки. При этом зрители вновь увидят поединки по боевому самбо среди женщин. Данный формат становится все более востребованным у болельщиков. Уверен, у него большое будущее», — заявил Шестаков.

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