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Российский хоккеист клуба НХЛ извинился перед фанатами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Игрок «Калгари» Задоров извинился перед фанатами за игру команды на старте НХЛ

Российский игрок «Калгари Флэймз» Никита Задоров извинился перед болельщиками за поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент‑Луис Блюз». Его слова приводит официальный сайт команды.

Встреча прошла в ночь на 27 октября на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы сейчас играем как… На нашу игру тяжело смотреть», — заявил 28‑летний хоккеист.

«Флэймз» набрали пять очков в восьми играх и занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

В текущем сезоне Задоров провел восемь матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности -7.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго Блэкхокс», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрз».

Ранее Задоров раскритиковал своих одноклубников.

город Горняк

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