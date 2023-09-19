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Самый реальный – Сибирский федеральный! - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Самый реальный – Сибирский федеральный!

ГОРНЯК2201 mins

С 15 по 17 сентября на территории детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина прошел Фестиваль и Спартакиада студенческих отрядов СФО 2023. Слёт собрал более 1000 бойцов студенческих отрядов из различных регионов Сибирского федерального округа: Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Омская область, Республика Хакассия, Красноярский край, Иркутская область, Томская область, Республика Тыва. Гостем также стал Уральский федеральный округ в составе Ямальского регионального отделения.

Организаторы подготовили для бойцов насыщенную программу, в ходе которой ребята показали свои таланты. Каждый отряд защищал честь своего регионального отделения на спортивных соревнованиях: перетягивание каната, волейбол, мини-футбол, стритбол, стрельба из лука, спортивное ориентирование

Творческий фестиваль включил в себя: театральное направление, отрядная песня, чирлидинг, конкурс визитных карточек, конкурс сувенирной продукции для юбилейного года КСО «Алтай», конкурс отрядных костюмов и атрибутов.

Алтайский филиал Президентской академии представили 3 студенческих отряда: СОП «Рассвет», ССервО «Ребята» и ССервО «Бастион», последний из них сумел заявить о себе в нескольких направлениях: авторская песня, мини-футбол и спортивное ориентирование.

  • Номинация «авторская песня с записанной аранжировкой» ‒ 3 место, ССервО «Бастион»;
  • Мини-футбол – 1 место, Алтайское региональное отделение;
  • Спортивное ориентирование – 1 место, Алтайское региональное отделение.

    • Хотелось взять максимум от того, что состою в студенческих отрядах последний год. Поэтому мы решили написать песню, которая бы отражала наши чувства и желание немного задержать студенческое время. И вот, ура! Нашему дуэту удалось успешно рассказать историю в песне, ведь мы прошли отбор и выступили на гала-концерте фестиваля!

    Алëна Антонцева Боец ССервО «Бастион»

    Фестиваль и Спартакиада студенческих отрядов СФО – отличная возможность зарядиться мотивацией на следующий учебный год, ведь именно на таких мероприятиях мы можем показать своих ребят и вдохновиться работами других вузов федерального округа. Творчество, спорт, новые знакомства – отличный эмоциональный всплеск после третьего трудового, поэтому будем работать дальше и больше!

    Валерия Мальцева Заместитель командира штаба студенческих отрядов Алтайского филиала РАНХиГС

    ГОРНЯК22
    Author: ГОРНЯК22

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