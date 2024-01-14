Попробуйте доказать нам обратное — у вас на это 10 попыток

Если долго не пользоваться знаниями, они решают, что в бесхозном помещении им делать нечего и переходят к новому владельцу. Так часто бывает, например, с географией. И не заметишь, как окажется, что из всех накопленных когда-то знаний ты вспомнишь разве что стороны света. Но мы почему-то уверены, что вы сможете сказать о географии гораздо больше. А вы как думаете? Предлагаем вам проверить это на десяти заковыристых вопросах.

Взято Источник

14.01.2024