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Самый сложный тест по географии: спорим, вы не знаете нашу страну?

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Попробуйте доказать нам обратное — у вас на это 10 попыток

Самый сложный тест по географии: спорим, вы не знаете нашу страну?

Если долго не пользоваться знаниями, они решают, что в бесхозном помещении им делать нечего и переходят к новому владельцу. Так часто бывает, например, с географией. И не заметишь, как окажется, что из всех накопленных когда-то знаний ты вспомнишь разве что стороны света. Но мы почему-то уверены, что вы сможете сказать о географии гораздо больше. А вы как думаете? Предлагаем вам проверить это на десяти заковыристых вопросах.

Взято Источник
14.01.2024

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