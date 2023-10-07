08.10.2023

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Семью медалями отмечены проекты Алтайского ГАУ по итогам участия в агропромышленной выставке «Золотая осень-2023»
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Семью медалями отмечены проекты Алтайского ГАУ по итогам участия в агропромышленной выставке «Золотая осень-2023»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Делегация Алтайского государственного аграрного университета завершила свою работу в рамках юбилейной XXV Агропромышленной выставки «Золотая осень-2023» .

6 октября были подведены итоги отраслевых конкурсов «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» и «За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» в которых университет принял активное и результативное участие.

В конкурсе «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» золотой медалью отмечен медиа-проект «Поколение АГРО». Это первое в России аграрное реалити-шоу, знакомящее зрителей с современной организацией производства продукции растениеводства. «Поколение АГРО» – совместный проект Алтайского ГАУ и региональной телекомпании «Катунь 24» , реализованный при поддержке Попечительского совета вуза и ведущих региональных сельскохозяйственных компаний. Цель проекта – популяризация агарных профессий среди молодежи и продвижение аграрного образования. Участниками проекта стали студенты Алтайского ГАУ, обучающиеся по направлению подготовки «Агрономия», которые на базе ведущих хозяйств Алтайского края под руководством опытных наставников и под пристальным вниманием видеооператоров провели посевную кампанию, мероприятия по защите растений и уборку урожая.

Кроме того, золотой медали удостоен научный журнал «Вестник Алтайского государственного аграрного университет а», который на протяжении более 20 лет ежемесячно выпускается университетом, входит в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК по 9 научным специальностям сельскохозяйственных, ветеринарных и технических наук, индексируется РИНЦ и международной базой научных изданий AGRIS. В настоящее время журнал занимает 60-ю строчку в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Сельское и лесное хозяйство», из 213-ти изданий аграрной тематики, включенных в данный общероссийский рейтинг научных журналов.

Целый ряд научных разработок Алтайского ГАУ отмечен наградами по итогам еще одного отраслевого конкурса «За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» , на который в разных номинациях было представлено 5 проектов научных коллективов АГАУ, выполненных при поддержке Минсельхоза России и Правительства Алтайского края.

Серебренной медалью в номинации “Животноводство” отмечено исследование, выполненное под руководством декана Биолого-технологического факультета АГАУ, д.биол.н., профессора Антонины Афанасьевой «Применение фитоадаптогенов из регионального сырья растительного происхождения при выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота в условиях Алтайского края» . Работа выполнена в 2022 году по заказу Минсельхоза России и направлена на изучение эффективности применения фитоадаптогенов при выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота в условиях Алтайского края. Исследование проводилось на базе трех хозяйств Алтайского края АО «Учхоз «Пригородное», АО ПР «Чистюнький» Топчихинского района, АО «Бийское» Бийского района Алтайского края. Всего в опытах было задействовано 120 голов молодняка и 100 голов взрослых животных. В результате проведенных опытов определена физиологическая эффективность и продуктивные показатели телочек черно-пестрой породы при использовании в рационе кормления разных доз экстракта шрота клюквы; изучена эффективность применения в рационе кормления телочек черно-пестрой породы одно- и двухкомпонентной композиции фитоадаптогенов (экстракта шрота клюквы и сухого экстракта родиолы розовой); установлена эффективность использования в рационе кормления телок , нетелей и коров-первотелок черно-пестрой породы экстракта шрота клюквы и сухого экстракта родиолы розовой, а также оценена экономическая эффективность применения фитоадаптогенов из регионального сырья при выращивании ремонтного молодняка. Результаты исследования представлены авторским коллективом в виде научно-практических рекомендаций хозяйствам, а также защищены патентом РФ №2793234 «Способ повышения адаптивной способности телят».

Еще три проекта Алтайского ГАУ, завершившихся внедрением результатов НИР в производство, отмечены в рамках названного конкурса бронзовыми медалями юбилейной агропромышленной выставки. Так, в номинации «Растениеводство» награду получил коллектив ученых под руководством д.с.-х.н., профессора Ольги Антоновой за исследование по теме «Совершенствование системы удобрения ярового рапса и льна масличного в условиях зон с неустойчивым увлажнением». В номинации «Агробиотехнологии» бронзовой медалью отмечен научный коллектив под руководством д.с.-х.н., профессора Николая Владимирова за исследование по теме «Разработка технологии применения биологически активных кормовых добавок на основе пребиотических и пробиотических компонентов для использования в рационах кормления овец и коз с целью повышения продуктивности и качества продукции» , а в номинации “Мелиорация” коллектив под руководством профессора Анатолия Тиньгаева за исследование по теме «Почвенно-гидрофизическое обоснование оросительных мелиораций многолетних трав на созданном агроландшафте рекультивируемого полигона твердых коммунальных отходов» .

Все отмеченные наградами проекты были выполнены учеными Аграрного университета по заказу Минсельхоза России и внедрены в производство в хозяйствах и на предприятиях Алтайского края. Например, предложенная учеными Алтайского ГАУ система применения жидких и твердых азотных и комплексных удобрений при возделывании гибридов ярового рапса и льна масличного в зонах с неустойчивым увлажнением уже эффективно применяется в десятках хозяйствах региона, а технология рекультивации нарушенных земель, занятых свалками коммунально-бытовых отходов, эффективно апробирована на полигоне ТКО ООО «ЭКО-КОМПЛЕКС» города Барнаула.

Еще одну награду ученые Алтайского ГАУ получили по итогам специального конкурса « Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве» , проводимого в рамках юбилейной XXV Агропромышленной выставки «Золотая осень-2023» компанией ПАО «Уралкалий». Второе место в конкурсе, серебряную медаль агропромышленной выставки и денежную премию от ПАО «Уралкалий» получил проект, выполненный учеными АГАУ под руководством д.с.-х.н., профессора Сталины Жарковой «Эффективность применения калийных удобрений на зернобобовых культурах в условиях Алтайского края».

Поздравляю все наши научные коллективы, награжденные медалями агропромышленной выставки “Золотая осень-2023” с высокой оценкой их работы профессиональным сообществом! Особо хочу выразить благодарность индустриальным партнерам Алтайского ГАУ, на базе которых проводились исследования, закладывались опыты и, в конечном итоге, осуществлено внедрение в производство предложенных учеными технологических решений. Только при такой тесной связи науки и производства можно добиться так нужных сегодня агропромышленному комплексу нашей страны конкурентоспособных результатов, обеспечивающих высокий уровень производства и качества продукции , – прокомментировал итоги участия вуза в выставке ректор АГАУ Николай Колпаков .

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