Школа Актива МИЭМИС АлтГУ прошла в Алтайском крае

С 22 по 24 сентября в Тягуне на базе ГЛК «BERLOGA» состоялась долгожданная для первокурсников Школа Актива МИЭМИС 2023.

Это было незабываемое событие, которое помогло новым студентам интегрироваться в университетскую жизнь и создать крепкие команды.

Одной из основных целей школы актива было сплочение и командообразование новых студентов. Поэтому были проведены игры, организованные студентами старших курсов. «Снежный ком», «Паутинка» и, конечно, всем полюбившийся тренинг «Крыло дракона». Они помогли первокурсникам наладить коммуникацию, узнать друг друга лучше и научиться работать в команде.

«Мой тренинг проходил в последний день школы актива, поэтому во время него ребята уже работали как настоящая команда. Несмотря на достаточно насыщенную программу и плотный график они сохраняли бодрость, оставались энергичными и замотивированными. Целями тренинга являются более эффективная коммуникация, укрепленные командные отношения, улучшенное сотрудничество и доверие, повышение продуктивности и развитие лидерских навыков. Все это способствует улучшению работы команды в целом и достижению поставленных целей. Участники приятно удивили меня тем, что быстро смогли наладить коммуникацию внутри команды, работали сплочено, прислушиваясь к друг другу и смогли достойно пройти тренинг и показали отличный результат», – рассказывает Данил Каргополов, студент МИЭМИС.

В субботу все участники представили номера на тему нашему института. А уже ночью случилось первое посвящение в жизни первокурсников – в актив института.

«Школа Актива — отличная возможность познакомиться с классными ребятами! Мы стали одной большой командой, семьей, готовой преодолеть все тренинги, конкурсы, квесты, которые организовала студенческая администрация МИЭМИС! Благодаря этой команде мы полностью погрузились в активизм института. Я многое узнала для себя, школа актива стала одним из самых главных событий этой осени, уже с нетерпением жду следующее выездное мероприятие!», – рассказала первокурсница МИЭМИС Виктория Кривошеина.

Одним из самых захватывающих моментов школы актива были ночной и дневной квесты, а также игра «Радист». Во время этих мероприятий ребята разгадывали загадки и отвечали на вопросы, связанные с МИЭМИС. Каждая команда должна была совместно найти правильные ответы и решить все задачи, чтобы продвигаться вперед по игре. Благодаря этой активности студенты узнали много нового о своем институте, его истории и традициях.

«К этой школе мы с ребятами готовились ещё с июня, тогда прописали идею и примерный план, в конце августа ещё добавили пару заметок, а с начала сентября запустили активную подготовку. Постарались расписать каждую минуту, продумать каждую мелочь. Было сложно, но команда организаторов отработала слажено и чётко. Впечатлений получилось очень много! Как будто за эти три дня вышла месячная доза эмоций!

Было приятно видеть заряженных и сильных ребят на этой школе. Они отлично показали себя на всех испытаниях, которые когда-то проходили мы. Теперь каждый из участников несёт гордое звание активиста МИЭМИС! Спасибо всем ребятам за участие!», – отметила глава студенческой администрации МИЭМИС Полина Панарина.

Школа актива для первокурсников МИЭМИС стала отличной возможностью для новых студентов познакомиться друг с другом, найти новых друзей и создать команды, которые будут сопровождать их на протяжении всего учебного пути.