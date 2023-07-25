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Школьница из Барнаула выиграла «Путешествие мечты»

редактор01 mins

Ученица 6-го класса барнаульской гимназии №123 Полина Омельченко на финале проекта «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» получила главный приз – «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Конкурс для школьников 5–7 классов проходит уже в третий раз. Тема финала этого года – «Горжусь Россией!». Она посвящена знакомству с историческими и культурными достопримечательностями российских городов и достижениями наших соотечественников в разных сферах, пишет региональное Минобрнауки.

Всего 300 российских школьников 5–7 классов проедут от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята смогут увидеть российские достопримечательности, а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены». Кроме того, педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Порядка 19 тысяч соотечественников переселились в Алтайский край в рамках госпрограммы

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