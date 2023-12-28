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Школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках

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Но есть исключительные случаи

Школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках

В третьем окончательном чтении Госдума приняла закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Как написал у себя в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, «принятое решение повысит качество образования наших детей». Он также отметил, что такое решение просили поддержать родители и учителя.

Как подчеркнула в ходе рассмотрения инициативы председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, теперь норма «звучит однозначно и не допускает никаких двойных трактований».

— По итогам нашего обсуждения мы с вами пришли к выводу, что необходимо более точно сформулировать эту норму. Мы это сделали. Теперь она выглядит так: ученики не пользуются на уроках средствами радиотелефонной связи. Исключение сделано только для случаев угрозы жизни и здоровью обучающихся или работников организации, а также иных экстренных случаев, — заявила Казакова.

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Видео: Дума ТВ / T.me

Принятая норма не касается средств связи и техники, которая стоит на балансе школ, и используется непосредственно в кабинетах на занятиях. Где именно дети будут оставлять телефоны, в поправках не уточняется.

Тем же законопроектом депутаты ввели обязательные уроки труда в российских школах. Они появятся в новом учебном году.

— Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо, — заметил Володин.

Поправки начнут действовать после того, как их утвердит Совфед и подпишет российский президент.

Взято Источник
28.12.2023

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