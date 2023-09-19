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Школьники Казахстана заинтересованы получением образования в АлтГТУ - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

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Школьники Казахстана заинтересованы получением образования в АлтГТУ

ГОРНЯК2201 mins

Сотрудник центра профориентации и довузовской подготовки Илья Панченко и заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Семен Белов с 15 по 18 сентября провели профориентационные встречи со школьниками и их родителями в учебных центрах Усть-Каменогорска, Риддера и Шемонаихи Республики Казахстан.

Всего в рамках профориентационных встреч прошли очное консультирование более 100 школьников из Республики Казахстан. Представители технического университета рассказали об образовательных программах АлтГТУ, условиях поступления иностранных студентов.

Как отмечают в центре профориентации и довузовской подготовки, ежегодно более 100 граждан Казахстана выбирают АлтГТУ для получения высшего образования.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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