Школьники Казахстана заинтересованы получением образования в АлтГТУ - ГОРНЯК22

Сотрудник центра профориентации и довузовской подготовки Илья Панченко и заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Семен Белов с 15 по 18 сентября провели профориентационные встречи со школьниками и их родителями в учебных центрах Усть-Каменогорска, Риддера и Шемонаихи Республики Казахстан.

Всего в рамках профориентационных встреч прошли очное консультирование более 100 школьников из Республики Казахстан. Представители технического университета рассказали об образовательных программах АлтГТУ, условиях поступления иностранных студентов.

Как отмечают в центре профориентации и довузовской подготовки, ежегодно более 100 граждан Казахстана выбирают АлтГТУ для получения высшего образования.