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Служба безопасности аэропорта задержала голого мужчину, который рычал и нападал на пассажиров

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В аэропорту Бен-Гурион голый мужчина рычал и нападал на людей

В израильском аэропорту имени Бен-Гуриона служба безопасности задержала дебошира. Об этом сообщает издание The Jerusalem post.

По данным СМИ, 27 сентября мужчина полностью разделся в зале ожидания воздушного вокзала и начал приставить к людям: она рычал, стучал по столам, переворачивал их. К моменту прибытия охраны дебошир успел наброситься на двоих человек.

Нарушителем порядка оказался 30-летний израильтянин. Сотрудники аэропорта задержали мужчину и передали в полицию, которая в свою очередь направила его на обследование в Медицинский центр Шиба.

Ранее россиянин устроил дебош на борту и угрожал взорвать самолет.

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