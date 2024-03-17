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Пластиковые окна в Горняке

Стали известны первые результаты выборов президента РФ

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Обработано уже 24,4% протоколов, сообщает РИА Новости.

Стали известны первые результаты выборов президента РФ

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

По первым данным ЦИК, на выборах президента России лидирует Владимир Путин. Он набирает 87,97% голосов.

На втором месте находится Николай Харитонов. У него 3,8% голосов.

Третье и четвертое места занимают Владислав Даванков и Леонид Слуцкий соответственно. Даванков набрал 3,73% голосов, Слуцкий — 2,96%.

Ранее закрылись избирательные участки в России, живущих по московскому времени.

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Взято отсюда
18.03.2024

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