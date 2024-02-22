Стали известны подробности объединения двух алтайских вузов. Что изменится и как это повлияет на учебный процесс

Барнаульский и бийский педвуз объединят уже к середине мая. Об этом “Толку” сообщили в пресс-службе Алтайского государственного педуниверситета (АлтГПУ).

Юбилей АлтГПУ

Напомним, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина станет филиалом АлтГПУ. Проект устава направили в Минпросвещения РФ.

После объединения АлтГПУ сохранит свое название. Как будет называться бийский корпус — пока неизвестно. Но имя Шукшина оно продолжит носить.

Нового ректора для учреждения в Бийске выбирать не потребуется, потому что оно станет частью АлтГПУ. Возглавлять филиал, скорее всего, будет директор.

После объединения бийский университет продолжить во многом работать самостоятельно. В нем сохранится прежний преподавательский состав, вуз будет сам вести приемную кампанию в 2024 году. Бюджет и контрольные цифры приема менять не будут, они уже утверждены. Направления подготовки останутся прежними.

Общая численность студентов составит более 10 тыс. человек.

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Взято отсюда

23.02.2024