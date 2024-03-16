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Стало известно, что более 10 тыс. человек из Алтайского края планируют сдавать ЕГЭ

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В Алтайском крае в этом году планируют сдавать ЕГЭ более 10 тыс. человек. Об этом сообщает altairegion22.

Стало известно, что более 10 тыс. человек из Алтайского края планируют сдавать ЕГЭ

Экзамен.

По всему Алтайскому краю будет работать 95 пунктов приема экзамена. Всего на сдачу ЕГЭ зарегистрировались более 10 тыс. человек.

Отмечается, что наиболее популярными предметами у 11-х классов стали профильная математика, обществознание, биология, информатика.

При этом выпускники 9-х классов выбрали обществознания, географию и биологию.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали, что относятся негативно к отмене ЕГЭ.

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Взято отсюда
17.03.2024

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