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Стало известно, как на МКС пройдет эксперимент с самозаживляющимся материалом

редактор01 mins

Эксперимент с самозаживляющимся материалом на МКС пройдет в два этапа

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Испытания самоисправляющегося материала на борту Международной космической станции (МКС) будут проводиться в два этапа, сообщил генеральный директор Центра имени М. В. Келдыша (разработчика материала, входящего в Роскосмос) Владимир Кошлаков в интервью ТАСС.

«Мы планируем разделить этот эксперимент (по испытанию материала. — Прим. ТАСС) на две части. Первая часть будет простой, быстрой и демонстрационной, чтобы показать, что материал работает, а вторая часть – более полноценный эксперимент, включающий создание конкретной конструкции, которая могла бы быть использована, в том числе, при создании Российской орбитальной станции», — сказал Кошлаков.

По словам генерального директора Центра имени М. В. Келдыша, работа по подготовке эксперимента проводится совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Первую часть эксперимента планируется провести с участием представительницы из Белоруссии, которая отправится на МКС, а вторую часть — с российскими космонавтами.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке наноматериала для космических кораблей, способного восстанавливаться при повреждениях, включая повреждения от микрометеоритов. Основой такого материала является не-ньютоновская жидкость, вязкость которой зависит от скорости деформации.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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