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Стало известно, как выключить слежку телефона скрытыми кнопками

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Эксперт Закарян рассказал о кнопках, которые отключают слежку на телефоне

Руководитель команды разработки Gem SpaceВаге Закарян поделился с информагентством «Прайм» важной информацией о скрытых функциях смартфонов, которые позволяют отключить прослушивание устройства. Он отметил, что даже когда сервисы на телефоне выключены, они все равно могут собирать информацию. Поэтому Закарян рекомендует владельцам iPhone перепроверить настройки конфиденциальности и безопасности в своих устройствах.

Один из способов предотвратить отслеживание действий пользователей — запретить трекинг-запросы приложениями. Для этого нужно перейти во вкладку «Конфиденциальность и безопасность» и отключить соответствующую кнопку.

Владельцам Android-устройств Закарян советует зайти в меню «Сведения о телефоне» и выполнить определенную последовательность действий: нажать 7 раз на кнопку «Номер сборки», затем перейти в «Параметры разработчика» и выбрать «Плитки быстрых параметров для разработчиков». В этом меню будет доступна опция «Sensors off», которую следует включить.

После выполнения этих действий в панели быстрого доступа появится пиктограмма, позволяющая отключить все сенсоры на устройстве.

Ранее Bloomberg написало о кризисе на рынке микрочипов.

новости Локтевский

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