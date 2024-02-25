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Стало известно, когда в российских школах начнутся весенние каникулы

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Отмечается, что первоклассники уже начали отдыхать.

Стало известно, когда в российских школах начнутся весенние каникулы

Школа.

“Секрет фирмы” поделился, что в российских школах придерживающихся стандартной четвертной системы, пройдут с 25 по 31 марта 2024 года.

В учебном календаре Министерства Образования даты совпадают. Но для первоклассников организованы дополнительные каникулы, они пройдут в период с 19 по 25 февраля.

Также отмечается, что школьные каникулы каждый регион или школа могут изменить под себя. Так, например, в Санкт-Петербурге школьные весенние каникулы начинаются с 23 марта по 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в правительстве Алтайского края опровергли новые фейковые сообщения о якобы готовящихся нападениях на бийские школы.

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Взято отсюда
25.02.2024

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