реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, кто поборется за должность ректора АлтГУ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

За главную должность в классическом университете будут сражаться четыре кандидата, рассказали на сайте вуза.

Стало известно, кто поборется за должность ректора АлтГУ

Корпус АлтГУ.

В Алтайском государственном университете завершается процесс выдвижения кандидатов на пост ректора. В настоящее время на должность ректора претендуют: действующий ректор Сергей Бочаров, руководитель института гуманитарных наук Лариса Нехвядович, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС) Степан Межов и директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.

Бочарова выдвинули ученые советы большинства – семи – институтов, управления кадров, допобразования, юротдел и другие подразделения. За Степана Межова выступил институт химии и химико-фармацевтических технологий, Ракитина избрал коллектив колледжа.

Мнение ИГН разделилось. Одна из кафедр выдвинула Ларису Невхядович, две другие выступили за Бочарова. При этом Институт гуманитарных наук “пока не представил протокол заседания” в комиссию по выборам ректора.

Необходимые документы на выдвижение кандидаты должны подать до 14 марта, затем их отправляют в Москву, в Министерство науки и высшего образования.

Уже в столице проведут аттестацию кандидатов. Сами выборы состоятся на базе вуза. Действующий ректор сообщил, что процесс завершится в мае-июне 2024 года.

У соперников к действующему ректору много вопросов, они прямо высказывают свое недовольство.

Ранее сообщалось, что в АлтГУ пояснили ситуацию с “уменьшением” стипендии.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
02.03.2024

горняк22 телеграм
В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине

В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине

Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 “Лепесток”. Архивное фото Мужчина 1995 года…

Узнать больше
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное…

Узнать больше
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото Движение автотранспорта…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp