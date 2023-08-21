Стало известно, зачем ученые разрабатывают антибактериальную одежду для космонавтов

«Москва 24»: ученые ведут разработку антибактериальной одежды для космонавтов

Европейское космическое агентство запустило проект BACTeRMA, в рамках которого ученые из разных стран совместно с Венской лабораторией текстиля ищут новые антибактериальные материалы для создания одежды космонавтов. О том, для чего нужна данная разработка, разбиралась «Москва 24».

Одежду, которую носят космонавты, чаще всего выпускают на обычных фабриках. Она практически ничем не отличается от обычной, однако, в космосе ее приходится носить в течение нескольких дней, потому что возможности менять ее часто или постирать у космонавтов нет. На решение данной проблемы и направлена работа ученых.

Пока наиболее перспективной технологией считается использование бактериальных метаболитов — промежуточных продуктов клеточного метаболизма. Данным веществом насыщаются волокна текстиля, который после проходит различные испытания. Исследователи рвут и мнут ткань после насыщения, пропитывают ее искусственным потом, стирают в мыльной воде и облучают радиацией. Испытания полностью прошел пока только один метаболит — виолацеин, его возможности продолжат исследовать. Если вещество справится, его будут включать в состав всей космической одежды.

17 августа исследователи из Университета Йювяскюля (Финляндия) нашли потенциальный способ передачи звука в космосе — при соблюдении определенных условий звук может «перепрыгивать» из одного тела в другое.

Ранее стало известно, что в России создадут концепцию связи космоса с системой управления дронами.

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