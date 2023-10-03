Стартовал прием заявок на Всероссийский инженерный конкурс

Участниками X Всероссийского инженерного конкурса могут стать студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Конкурс предполагает работу над инженерными проектами под руководством экспертов из ведущих компаний страны.

В полуфинал будут отобраны 400 лучших работ.

Победители получат:

специальные призы от работодателей;

возможность трудоустройства;

преимущество при поступлении на следующий уровень образования.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря .

Замглавы Минобрнауки Ольга Петрова подчеркнула, что ежегодно увеличивается количество участников и в прошлом году к конкурсу присоединились ребята из Крыма, Донецкой Народной Республики и Севастополя: «Ребята предлагают действительно уникальные и перспективные квалификационные работы — это реальные инженерные проекты. И эксперты конкурса, среди которых топ-менеджеры отраслей и первые лица различных корпораций, отмечают высокий уровень подготовки конкурсантов. Я уверена, что новый взгляд юных инженеров, поможет найти интересные решения предложенных им задач. По большому счету Всероссийский инженерный конкурс стал одним из важных элементов экосистемы подготовки кадрового резерва высококвалифицированных специалистов инженерного дела».

Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте.

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