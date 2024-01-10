Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

Редакция altapress.ru собрала 10 главных событий 2023 года в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, социальной жизни и других сферах Алтайского края по нашей версии. И мы предлагаем нашим читателям проголосовать за самое важное из них, чтобы составить топ — можно выбрать несколько вариантов. В список мы специально не включили выборы губернатора, поскольку это регулярное событие.

Опрос будет доступен до 22:00 вечера 13 января. Результаты будут опубликованы утром 15 января.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023. Загрузка…

Напомним, ранее мы опросили более 60 экспертов из Алтайского края, и они уже сделали свой выбор. О том, что больше всего волновало в прошедшем году политиков, министров, бизнесменов, врачей и культурных деятелей — читайте в нашем материале.

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Взято отсюда

10.01.2024