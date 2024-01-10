Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Редакция altapress.ru собрала 10 главных событий 2023 года в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, социальной жизни и других сферах Алтайского края по нашей версии. И мы предлагаем нашим читателям проголосовать за самое важное из них, чтобы составить топ — можно выбрать несколько вариантов. В список мы специально не включили выборы губернатора, поскольку это регулярное событие.

Опрос будет доступен до 22:00 вечера 13 января. Результаты будут опубликованы утром 15 января.

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023.

Напомним, ранее мы опросили более 60 экспертов из Алтайского края, и они уже сделали свой выбор. О том, что больше всего волновало в прошедшем году политиков, министров, бизнесменов, врачей и культурных деятелей — читайте в нашем материале.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
10.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Новости Барнаул

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Образование

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Образование

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Происшествия

Яхта российских туристов затонула в Таиланде

10.01.2024

 Происшествия

С высокой температурой умерла семимесячная девочка в пассажирском поезде

10.01.2024

 Происшествия

Фура столкнулась с автобусом в центре Барнаула

10.01.2024

 Происшествия

Скажите, как меня зовут. Барнаульский психиатр о том, почему молодых и старых все больше подводит память

10.01.2024

 Происшествия

Главное чудо Рождества продолжает радовать барнаульцев — фотоподборка altapress.ru

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix