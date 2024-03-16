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Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 15 марта

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Накануне явка избирателей Алтайского края на выборах Президента Российской Федерации составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования). Об этом сообщает Избирательная комиссия Алтайского края.

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 15 марта

Выборы президента 2018 в Барнауле.

Отмечается, что в первый день выборов на избирательных участках проголосовали губернатор Виктор Томенко, председатель Законодательного собрания Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк.

Напомним, что выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта. Всего в качестве кандидатов выдвинуто четыре человека: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее сообщалось, что назвали дату инаугурации президента России после выборов.

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Взято отсюда
16.03.2024

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