Библиотеки Барнаула подготовили интересную программу на новогодние праздники

Библиотеки Барнаула проведут тематические мероприятия во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает администрация города.
Детская библиотека им. Надежды Крупской.
Отмечается, что библиотеки проведут книжные выставки, акции, игровые программы, а также мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и поделок.
Полностью ознакомиться с программой можно тут.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула смогут посмотреть новогоднее представление в парке «Изумрудный».
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Взято отсюда
30.12.2023