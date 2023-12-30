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Библиотеки Барнаула подготовили интересную программу на новогодние праздники

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Библиотеки Барнаула проведут тематические мероприятия во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает администрация города.

Библиотеки Барнаула подготовили интересную программу на новогодние праздники

Детская библиотека им. Надежды Крупской.

Отмечается, что библиотеки проведут книжные выставки, акции, игровые программы, а также мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и поделок.

Полностью ознакомиться с программой можно тут.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула смогут посмотреть новогоднее представление в парке «Изумрудный».

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Взято отсюда
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