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Что нельзя делать в день Кикиморы. Приметы и традиции 2 марта

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2 марта проходит народный праздник – день Кикиморы, а также церковный день памяти великомученика Феодора Тирона и праведной Мариамны. Altapress.ru рассказывает о традициях, запретах и приметах этого дня.

Что нельзя делать в день Кикиморы. Приметы и традиции 2 марта

Весна, листья распускаются.

Традиции в день Феодора и Мариамны

Великомученику Феодору Тирону молились о том, чтобы нашлись украденные вещи или люди, которые бесследно пропали. Также святому молились о защите от воров.

Считали, что в доме обитает особый дух — Кикимора. Если этот дух доволен домом и хозяевами, то будет защищать жилище. Если в него вдруг проникнет вор, то он поднимет такой шум, что злоумышленник тут же убежит и никогда больше не возвратится.

Чтобы Кикимора охраняла имущество, ее регулярно угощали, оставляя вкусности за печкой или на кухне, а также ласково к обращались и просили защитить дом от чужаков.

К святой Мариамне обращались рукодельницы, чтобы не путались нитки, пряжа, не запутывались и не разматывались клубки — так, по поверьям, проказничает кикимора, когда ей что-то не нравится в поведении людей.

В этот день рукодельницам нужно завершить свою работу — к удачному результату.

Что нельзя делать в день Кикиморы. Приметы и традиции 2 марта

Весна. Цветение.

Что запрещено делать 2 марта

  • нельзя в вечернее и ночное время смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к тяжёлой болезни;
  • нельзя покупать новую обувь — придется пройти через большое количество проблем и препятствий.
  • по старинным поверьям, в этот день ребенка лучше забрать из его кроватки и положить рядом с собой, чтобы кикимора не навредила или не испугала ночью;
  • нельзя стричь волосы — лишить себя финансового благополучия;
  • нельзя писать письма — к ссорам и проблемам в общении с этим человеком;
  • супругам нельзя спать отдельно — к разногласиям и разводу;
  • если разбилась посуда, сегодня ее осколки нельзя выносить на улицу.

Что нельзя делать в день Кикиморы. Приметы и традиции 2 марта

Весна, листья распускаются.

Народные приметы в день Кикиморы

  • какая погода сегодня – такая погода будет и летом;
  • вечером виден яркий месяц — к богатому урожаю;
  • в полдень видно солнце — к ранней весне;
  • метель — всю неделю метели будут;
  • длинные сосульки — весна будет долгой;
  • утром стоит туман — к холодному маю;
  • первые птицы начинают возвращаться с юга — весна будет ранней;
  • с этого дня после долгой зимы впервые появляются кучевые облака.

Источник.

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Взято отсюда
02.03.2024

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