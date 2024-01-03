День 678-й. Самое важное к утру 3 января о специальной военной операции

В вооруженных силах РФ в 2023 году было сформировано две общевойсковые армии, один смешанный авиакорпус, а также 50 соединений и воинских частей. Об этом сообщило Минобороны в сборнике, посвященном итогам деятельности в 2023 году. По данным ведомства, с февраля 2022 года выпуск танков был увеличен в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, бронетранспортеров — в 3,5 раза. Производство беспилотников нарастили в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5.