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День 680-й. Самое важное к утру 5 января

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 680-й. Самое важное к утру 5 января

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил резко против некоторых положений законопроекта о мобилизации. Среди прочего он не согласился с нормой о призыве заключенных. Вместе с тем он признал необходимость пополнения армии и предложил депутатам сами идти на фронт, если они не обеспечат достаточный уровень мобилизации.
  • Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон сейчас не располагает средствами для помощи Украине. Он добавил, что власти Соединенных Штатов ожидают продолжения поддержки Киева со стороны союзников.
  • В Белгороде и ряде других городов и районов Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, школьные каникулы решено продлить до 19 января. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, такое решение областные власти приняли на внеочередном заседании оперативного штаба.

День 680-й. Самое важное к утру 5 января

Армия. Мобилизация.

Одной строкой

Доллар — 91,35 рублей. Евро — 100,04 рублей.

Воздушные силы ВСУ назвали зенитные ракеты «дефицитным товаром».

Пентагон заявил о праве на передачу $4 млрд Украине, нужно одобрение Конгресса.

В Севастополе эвакуируют 99 человек для вывоза ракеты, упавшей в реку.

По запросу украинской стороны 10 января пройдет заседание Совета НАТО—Украина.

Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай сокращения помощи Запада.

Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет большой дальности.

МИД Франции назвал легитимными удары ВСУ по Белгороду.

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Взято отсюда
05.01.2024

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Горячие блюда
Десерты
Заготовки
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