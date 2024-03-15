День 750-й. Самое важное к утру 15 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина наносила удары по кораблям Черноморского флота России ракетами, которые поставили страны—члены НАТО. По его словам, альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

Депутаты немецкого Бундестага проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Резолюцию об отправке ракет подавал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Трансляцию заседания Бундестага вели местные телеканалы.

Французский Сенат одобрил двустороннее соглашение о взаимопомощи, заключенное с Украиной 16 февраля. Принятые Францией обязательства предусматривают военную помощь в размере до €3 млрд в 2024 году и поддержку будущего членства Украины в Европейском союзе.

Политика

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Доллар — 91,65 рублей. Евро — 99,64 рублей.

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Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни исключил направление войск республики на Украину.

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Взято отсюда

15.03.2024