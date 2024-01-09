Держи себя в рамках. Зачем на Алтае “привязали” электро-тарифы к объему – комментарий ведомства

В 2024 году величина тарифа на электроэнергию для населения Алтайского края впервые будут зависеть от объема потребления. Чтобы платить не переплачивать, нам с вами нужно уложиться в первый диапазон потребления, а всего таких диапазонов три. Впрочем, в краевом управлении по госрегулированию цен и тарифов, отвечая на вопросы altapress.ru, успокоили: подавляющее большинство населения будет платить по минимально возможной цене. Продолжаем разговор о новом порядке расчета платы за электричество, начатый накануне Нового года – теперь с комментариями ведомства.

Электроэнергия. Потребление. Счетчик. 1 Что это за диапазоны потребления электроэнергии?

Региональное управление по тарифам ввело в 2024 году три диапазона объемов потребления электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий.

До 10 980 киловатт-часов включительно (в месяц). От 10 980 до 14 640 киловатт-часов Более 14 640 киловатт-часов.

Величина тарифа будет зависеть от объема потребления. Если попали в первый диапазон, то будете платить по минимально возможным тарифам. Если расход оказался выше порогового значения, то и тариф будет выше, объяснили в управлении.

Электроэнергия. 2 Насколько повышается тариф для тех, кто не уложился в первый диапазон?

В решении управления от 30 ноября 2023 года №280 содержится полная информация по всем категориям и диапазонам. Здесь приведем тарифы для горожан, не имеющих электроплит.

Городское население без электроплит

Первый диапазон – 5,56 рублей за киловатт-час.

Второй диапазон – 6,72 рублей за киловатт-час.

Третий диапазон – 8,63 рубля за киловатт-час.

Напомним, с 1 июля тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей повысились на 9%.

Горожане без электроплит с 1 июля 2024 года будут платить по 5,56 рублей за киловатт-час, горожане с электроплитами – 4,53 рубля, сельчане – 4,34 рубля.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. 3 10 980 киловатт-часов в месяц – это, вообще, много или мало для домашнего хозяйства?

Обычная квартира или дом потребляет гораздо меньше. В Алтайском крае пять лет назад рассчитали и утвердили средние нормы потребления электроэнергии (они же нормативы).

И вот, согласно им, средняя «трешка» в доме без электроплиты, без электроотопления и с двумя жильцами расходует 160 киловатт-часов на человека в месяц.

А такая же «трешка» с двумя жильцами, но в доме с электроплитами, электроотоплением и электронагревательными установками – по 666 киловатт-часов, вдвоем – около 1,3 тыс. (нормативы опубликованы здесь).

Евгений Шестаков, врио начальника управления, отвечая на вопросы altapress.ru, заверил: подавляющее большинство населения, потребляющее электроэнергию именно для бытовых целей, в том числе имеющее электроотопление, попадает в первый диапазон.

И, стало быть, будет платить по минимально возможному тарифу.

Деньги и электроэнергия. 4 Каким образом рассчитали диапазоны?

«Для определения диапазонов управление по тарифам использовало информацию гарантирующих поставщиков электроэнергии Алтайского края о потреблении за 2022 год с помесячной разбивкой», – рассказал Евгений Шестаков.

Затем по итогам анализа определили оптимальные диапазоны «для удовлетворения потребностей населения Алтайского края».

Кроме того, ведомство приняло во внимание утвержденные на территории Алтайского края нормативы (то есть средние объемы) потребления электроэнергии, о которых мы написали выше.

Квитанция ЖКХ. 5 Для чего введены такие диапазоны, если они почти никого не касаются?

«Новый порядок начисления прежде всего направлен на ограничение злоупотреблений со стороны лиц, фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность, но оплачивающих электроэнергию по тарифам для населения (майнеров и домохозяйств с потреблением электроэнергии в завышенных объемах)», – объяснил Евгений Шестаков.

Суть в том, что для населения (и приравненных к нему потребителей) рост тарифов сдерживают. И получается, что граждане, которые полулегально занимаются в жилом секторе добычей криптовалюты (майнингом) или ведут еще какой-то бизнес, тоже пользуются льготой.

Между тем, то, что недоплачивают жильцы (а вместе с ними и серые майнеры), «доплачивают» добросовестные «иные потребители, не относящиеся к населению и приравненным к нему категориям». Это предприятия, предприниматели и организации, включая бюджетные.

По словам Евгения Шестакова, «оплата электроэнергии по экономически обоснованным тарифам сделает невыгодным продолжение полулегальной деятельности, сократит объем субсидируемого сектора».

Оборудование для майнинга криптовалюты. 6 Тарифы, привязанные к объему потребления, распространяются на все население или есть исключения?

Есть льготники, у которых тариф не зависит от объема. Они определены регламентом, утвержденным Федеральной антимонопольной службой.

«К таким потребителям отнесены многодетные семьи, а также объемы электроэнергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов», – объяснил врио руководителя управления.

Все остальное население (и приравненные к нему потребители) должны будут платить по повышенным тарифам при превышении порогов.

Счетчик электроэнергии. 7 Еще раз: когда начнут выставлять счет с учетом объемов потребления?

В первую половину 2024 года мы будем платить по тарифам 2023 года без учета объемов потребления.

А с 1 июля 2024 года платеж будет напрямую зависеть от израсходованного домохозяйством за месяц объема электроэнергии – повторимся, с учетом порогов для каждого из трех диапазонов.

Закон. Ручка. 8 Что это за «категории потребителей, приравненные к населению»?

Перечислим основные.

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.

Объединения граждан, приобретающих электроэнергию для использования в принадлежащих им хозпостройках – погребах, сараях.

Гаражно-строительные, гаражные кооперативы, приобретающие электроэнергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, приобретающие электроэнергию для собственников и пользователей жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Наймодатели, предоставляющие гражданам жилые помещения спецжилфонда, приобретающие электроэнергию для коммунально-бытового потребления.

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Гаражный кооператив №12В. 9 А какие правовые основания для введения таких тарифов?

Новшество связано с вступлением в силу изменений федерального законодательства, объяснили в краевом управлении по тарифам.

Кстати, дифференцированные по диапазонам тарифы на электроэнергию в 2024 году вводятся не только в Алтайском крае. Например, в Московской области. Здесь первый диапазон – до 11 160 киловатт-час, второй – от 11 161 и до 22 320, третий – более 22 321 киловатт-часов.

Другой вопрос, насколько тема экономического вытеснения майнинга из жилых домов актуальна для Алтая и поможет ли новшество снизить объем перекрестного субсидирования и финансовую нагрузку на бизнес и бюджет.

Эксперты еще в 2018 году утверждали, что заниматься добычей криптовалюты в регионе стало невыгодно. Ряд СМИ утверждали, что российские майнеры стянулись в Иркутскую область, где тарифы особенно низкие (об этом, в частности, писал «Деловой Петербург»).

В самом деле, с 1 июля горожане в этой области будут платить по 1,58 рублей за киловатт-час, сельчане – по 1,106 рублей. Но диапазоны потребления здесь вводить не стали – судя по публикациям местных изданий, власти региона решили подождать, пока майнинг как вид деятельности не отрегулируют на законодательном уровне.

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Взято отсюда

09.01.2024