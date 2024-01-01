Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Таким нейросети видят барнаульское метро. Которое, конечно, есть. Единственное в мире метро, где проезд дешевеет. ТОП-1 в списке выдуманных. Вот пара фактов о самом “мемном” месте города.

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

Барнаульское метро.

Подземка в Барнауле могла быть, но ее не построили. Поэтому мы избегаем пробок исключительно виртуально.

  • Строительство метрополитена в Барнауле началось в 1972-м, после того как Леонид Брежнев посетил столицу. К 1974 году запустили все 5 линий. Примечательно, в единственном метро на Алтае столько же станций, сколько в питерском — 37.
  • Никто достоверно не знает имя первого проектировщика метро. Предположительно им был Эрвин Шрёдингер. С 2016 года дизайном станций и проектами новых линий занимался архитектор Александр Деринг.
  • В 2011 году сайт метрополитена долгое время был в топе Яндекса по запросу «метрополитен».
  • ‍ В 2015 году на станцию «силикатный» на должность дежурного пришел работать белый медведь Семен.
  • В 2014-м вокруг метро разыгрался скандал. Жительница Нью-Йорка Ульяна Лобанова-Ростовская публично призывала закрыть сайт Барнаульского метрополитена, как источник информации, который вводит в заблуждение. При этом в том же году в барнаульском метро был замечен Дэвид Боуи.

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

Барнаульское метро.

  • Барнаульское метро — единственное в мире, где проезд дешевеет. Так, к 2023-му проезд с 9 рублей уменьшился до 7 рублей.
  • Более 16 лет метрополитен не может найти ночного сторожа с бессонницей и актера-попрошайку.
  • Барнаул входит в ТОП-10 городов страны (мы на первом месте), где есть выдуманное метро.

Мем с метро появился в 2008 году, его придумал барнаулец Даниил Чурилов.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Волны страшного японского цунами оказались неопасны для России (обновлено)

02.01.2024

 Интересное

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Интересное

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Мир

Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине: новости СВО за 1 января

02.01.2024

 Мир

«Лицо Ромы было сожжено наполовину»: год назад самарских мобилизованных обстреляли в Макеевке — истории погибших и чудом выживших

02.01.2024

 Погода

Метель с мокрым снегом ожидается в Алтайском крае 30 декабря

02.01.2024

 Интересное

В России с 1 января увеличится размер МРОТ и пенсий

01.01.2024

 Интересное

Российское авторское общество хочет отсудить у Киркорова 2 млн рублей

01.01.2024

Thumbnail
Интересное

Пять человек пострадали в ДТП с легковушками в районе Черницка

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix