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Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

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Алтайская медицина начала понемногу утолять свой голод новыми кадрами. Однако до полного решения проблемы еще далеко. Чтобы решить ситуацию, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов предупредил, что спрашивать начнут не только с врачей, но и с больниц за плохую кадровую политику. Об этом он заявил на коллегии по вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения Алтайского края.

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Врачи. Алтайский край

Приятные цифры

Начнем с приятных новостей. К началу 2024 года в краевом здравоохранении стало работать на 143 специалиста больше. В частности, удалось увеличить число кадров участковой службы (фельдшера, терапевты, педиатры) на 20%. Теперь общая численность врачей составляет 7799 человек.

Кроме того появилась возможность возвращать в работу медиков, которые ранее ушли из профессии. Более 30 неработающих сотрудников прошли профессиональную переподготовку и снова начали работать.

Большая часть из них – это пенсионеры, решившие освоить более легкую по условиям труда специальность. Также новую профессию получили неработающие молодые мамы после декрета, специалисты, утратившие допуск к медицинской деятельности, и выпускники медицинских колледжей.

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Врачи. Алтайский край

Затормозить и увеличить

Медленно, но верно начала исправляться ситуация, касающаяся средних медработников. Власти смогли сократить его отток в 11 раз.

«Сегодня можно говорить о том, что нам удалось затормозить снижение оттока средних медицинских работников. А среди врачей мы даже наблюдаем небольшой прирост. Теперь нам важно закрепиться на этих позициях и добиться устойчивого повышения укомплектованности кадрами», – заявил Дмитрий Попов.

Министр здравоохранения отметил, что за последние пять лет число мероприятий, направленных на кадровую политику в здравоохранении, увеличилось в четыре раза. «У нас появилось еще больше разных инструментов, чтобы обеспечить приток и закрепление медицинских кадров в отрасли», – сообщил министр.

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Врачи. Алтайский край

Лучшая поддержка – финансовая

Вторая хорошая новость, о которой сообщил Дмитрий Попов, это повышение зарплат врачей. За последние пять лет рост составил порядка 30%. Кроме того в 2024 году президент РФ Владимир Путин предложил повысить до 50% окладную часть в структуре заработной платы медиков по всей стране.

Бонусом — сохранятся различные выплаты. Например, для медиков дефицитных специальностей: врачей и специалистов первичного звена, докторов районных больниц и врачей, работающих на станциях и в отделениях скорой. А также для молодых сотрудников, работающих первые три года после выпуска из вуза.

Дополнительно в этом году ввели новые повышенные выплаты для медиков районных и участковых больниц малых городов. Они составят от 13 тыс. до 30 тыс. рублей, в зависимости от населенного пункта. Подробнее об этом мы писали в нашем материале.

«Большинство выплат были введены для того, чтобы немного сократить разрыв в зарплатах между регионами СФО. Так в Новосибирской области средняя зарплата врача может составлять 105 тыс. рублей, а в нашем регионе — 68 тыс. Чувствуете разницу?», – сообщал министр в декабре 2023 года.

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра.

Маловато будет

А теперь перейдем к новости похуже. Несмотря на все предпринятые меры, дефицит кадров никуда не исчез. К началу 2024 года в регионе не хватает 1,5 тыс. врачей и около 1,2 тыс. средних медработников.

Основная причина нехватки кадров — это их большой отток. «Сегодня ни со стороны руководства медучреждний, ни со стороны отдела кадров нет четкого понимания того, почему увольняются сотрудники. Требуется скрупулезно разбираться в каждом случае», – заявил Дмитрий Попов.

Чтобы мотивировать больницы работать с кадрами, в 2024 году разработана новая мера. Для всех медицинских организаций вводится новый показатель эффективности – уровень оттока кадров. В течение года из учреждения должно увольняться не более 10% сотрудников. «По этой планке мы будем оценивать работу руководителя», – отметил глава минздрава.

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Врачи. Алтайский край

Возможности есть. А желание?

При этом Дмитрий Попов заметил, что сегодня у медучреждений есть все возможности для привлечения новых сотрудников. Основная работа – взаимодействие больниц с медицинскими образовательными учреждениями — университетом и колледжами. Это целевое обучение, профориентационные мероприятия для школьников и подготовка выпускников к экзаменам по химии и биологии.

По словам главы здравоохранения, не все больницы края пользуются этими инструментами. Министр опасается, что в долгосрочной перспективе проблема кадрового дефицита в таких медучреждениях увеличится до «неотрабатываемых масштабов». «Дойдет до того, что мы будем тушить уже разгоревшейся пожар», – отметил он.

Но это еще полбеды. Глава минздрава заметил, что все чаще возникают ситуации, когда больницы сами отказывают молодым специалистам: «Увы, все чаще возникают вопросы от медиков, которым отказывают в трудоустройстве при наличии вакантного места».

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Барнаульский базовый медицинский колледж.

Сегодня перед медучреждениями стоит несколько важных задач. Это предоставить новому сотруднику, в частности выпускнику вуза и ссуза, все возможности для дальнейшей работы и адаптировать его в новых условиях.

«Уважаемые руководители, мы старались провести с вами эту работу два года назад. Теперь мы будем задавать предметный вопрос, – заявил Попов. – Вот у вас есть вакантная ставка. Есть образовательная организация, которая готовит сотрудников. Так где тот самый целевик? С кем вы отработали? Сегодня большое количество фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые не закреплены ни за кем».

Глава минздрава сообщил, что этот вопрос ведомство берет на отдельную проработку и впредь будет оценивать работу медучреждений.

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Взято отсюда
07.03.2024

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