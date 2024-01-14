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Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 января.

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

Главное за день в Алтайском крае.

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  • Как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле.

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Взято отсюда
15.01.2024

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