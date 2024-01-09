Где находится остров Эпштейна и о каком списке знаменитостей идет речь

Этот дом называют островом педофила. Он находится в Карибском море. В начале 2024 года оказалось, что вечеринки посещали не просто абстрактные знаменитости, а вполне конкретный список лиц.

Море. Волна.

Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна началось в 2005 году, но снова о нем активно заговорили в 2019-м, напоминает “Секрет фирмы”.

Документы, связанные с делом финансиста и его острова педофилов, постепенно выходят в открытый доступ.

Оргии с девочками

Так, уже известно, что Эпштейн торговал людьми и устраивал оргии с несовершеннолетними девочками.

Гости

К педофилу часто наведывались около 150 гостей. Среди них — брат британского короля, принц Эндрю, экс-президент США Билл Клинтон, экс-президент США Дональд Трамп, певец Майкл Джексон, иллюзионист Дэвид Копперфилд, физик Стивен Хокинг.

Однако

Но не все известные гости совершали что-то предосудительное. Так, принц Эндрю каждый день посещал дом педофила и требовал массажи, а Трамп приезжал на обеды и ни разу не оставался на ночь. Но репутация оказалась подмоченной.

Дело

Дело Эпштейна началось в 2005 году — на него написали заявление пострадавшие девочки. Расследование продолжалось до 2008 года. Тогда финансист пошел на сделку со следствием втайне от жертв. Он признал себя виновным, заплатил компенсацию жертвам, отсидел 13 месяцев в частной тюрьме и — на свободу с чистой совестью.

Однако 2019 году окружной судья решил поднять это дело, заметив нарушение закона — о сделке должны были уведомить пострадавших. Следователи нашли более серьезные преступления Эпштейна — в том числе и остров педофилов.

Финансиста арестовали, а позже он покончил с собой в камере.

Курорт

Остров Литл-Сент-Джеймс Эпштейн купил в 1998 году. Там он построил каменный особняк, два гостевых дома, вертолетную площадку и место для проведения оргий. Другой остров выставили за 127 млн долларов. Но покупателей не нашлось на скандальную недвижимость. Однако впоследствии оба острова приобрел бизнесмен за 61,2 млн долларов.

Там планируется возвести курорт.

Ранее топлес-барменша подпольного секс-клуба заявила, что их вечеринки похожи на школьные дискотеки. До должности топлес-бармена женщина работала порнозвездой.

Посетители сами приносят свой алкоголь, но барменша должна сама разливать алкоголь и быть “красивой картинкой”.

Многие посетители переходят грани дозволенного, начинают приставать. По ее словам, некоторые встают прямо у стойки и начинают мастурбировать.

Некоторые смотрят прямо на нее во время секса.

Сама барменша может участвовать в оргиях только по 15 минут за смену. При этом охранники всегда пользуются спросом у девушек, и им это не запрещено.

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Взято отсюда

10.01.2024