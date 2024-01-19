Герой или чувак с пивом. Алтайский автор пародийных комиксов – о творчестве, реакции и чебурашке-терминаторе

Нетрезвые, но вымышленные герои смеются над реальностью – сейчас за такие комиксы, возможно, пришлось бы извиняться. А 30 лет назад в газете «Купи-Продай» выходили пародийные серии про Корчагина-киборга, срочника и Рэмбо, сурового Жеглова, анекдотичного Штирлица и разгульного Незнайку. Как на них реагировали, почему «Белое солнце пустыни» – идеальный графический роман, а на Камчатке всегда полночь, рассказал автор комиксов и арт-директор ИД «Алтапресс» Алексей Шелепов

Выпуск «Незнайки на Луне» с отсылками на советскую классику и «МММ». 1994 год.

В качестве иллюстраций к интервью мы публикуем избранные полосы с комиксами и их фрагменты (те, что еще можно показать). Лучше их видеть, чем представлять.

Социальный сарказм

– Насколько опыт был уникальным: часто ли в прессе встречались комиксы и что они собой представляли?

– Комиксы – неотъемлемый жанр газеты. Даже прессу мы называем желтой, потому что создатель кликбейта Пулитцер* начал в 1895 году издавать в своей газете комикс с персонажем по имени Мики Дуган. Его прозвище – «Желтый малыш».

Почему такие картинки еще появились в изданиях: раньше во многих судах была запрещена съемка. Приходил художник и зарисовывал процесс, получалось заседание в нескольких кадрах.

Комиксы в прессе остались, может быть, не везде сильно объемные. Но у нас я и такого не встречал. Для нашего края, я считаю, это был уникальный, интересный и абсолютно эксклюзивный опыт.

– Занимались ли комиксами до этого и зачем вообще взялись?

– Началось с того, что в погоне за легким гонораром я рисовал анекдоты для «Купи-Продай». Брали популярный анекдот, который разбивали на три-четыре кадра и выдавали.

Помню, когда учился в екатеринбургском архитектурном, мои однокашники из общаги баловались комиксами. Но не на манер супергеройских, где отчетливая фактура, добро против зла… Не такие примитивные. Это был социальный сарказм на почве постсоветской сатиры.

Об этом я и вспомнил, когда редактор Игорь Прыжков предложил делать комикс на всю полосу. Самый первый вышел в конце 1993-го. Это «Шпионские страсти», где главный герой Павлик Корчагин был киборгом. Такой советский терминатор.

Встретили с большим энтузиазмом. Иногда в автобус заходишь – люди открывают свежую газету сразу на комиксе. Было приятно видеть.

Все оригинальные сюжеты, сценарии и диалоги придумывал лично я. Не считаю, что там есть высокий художественный уровень. Просто баловство. Жанр, который было интересно попробовать.

Алексей Шелепов.

Носов – тот еще плагиатор

– Все комиксы в одиночку? Как вы организовывались?

– До сих пор не могу понять. Это была достаточно сильная импровизация без генерального сценария на несколько номеров. Как правило, я набрасывал сценарий в виде текста, реплик, референсов и прочего на один-два номера вперед – не дальше.

Свежий рисовал за несколько дней до выхода, а то и быстрее. Был даже случай, когда корректоры ничего не успели прочитать, поскольку все делалось ночью, без компьютера, тушью…

Однажды получил письмо с вырезкой – все ошибки были поправлены. Видимо, какая-то школьная учительница не поленилась: поставила мне «двойку», сложила в конверт и отправила в редакцию (смеется).

Многие комиксы создавал с помощью аппликаций: брал настоящие червонцы, иллюстрации из книг и т.д. Иначе сделать все за ночь было тяжело. Тогда еще и ситуация с авторскими правами была другая. Сейчас не то что такие вещи использовать нельзя, это просто уже неэтично, непрофессионально.

На пятом и шестом выпуске «Незнайки» отлично видно технику аппликации – вырезки из детской книжки, журналов. 1994 год.

Хотя вот Носов, вдохновляясь которым мы сделали свои приключения Незнайки на Луне, сам тот еще «плагиатор» – стащил идею с «Лесных человечков».

Серия про Штирлица – это вообще сборник анекдотов, которые тогда рассказывали. Иногда даже сильно простоватых.

Многие фразы в редакции становились «мемами». Например, в шпионской серии киборг Павлик Корчагин путешествовал по всему миру. Везде время шло, как обычно: в Нью-Йорке – двенадцать, в Стамбуле – восемь, но на Камчатке всегда была полночь. Вот не знаю, почему.

Довольно долго на вопрос «который час?» отвечали: «На Камчатке – полночь».

При переносе на газетный лист исходное качество комикса сильно падало – изображение передавалось недостаточно точно. Комикс о приключениях Штирлица «Восемнадцатое мгновение весны». Август, 1994 года.

Листая комиксы, замечаем маленькие детали. Например, в одном кадре приключений Незнайки появляется огромный чебурашка-трансформер. И это лет за 15 до хита Майкла Бэя.

А вот на другом листе вырисовывается граненый стакан с маленькой надписью «adidas». «Это журналист Леня Вихрев попросил, – объясняет автор. – Сказал: «Как зачем? Ну, надо!». Тогда многие подсказывали».

Алексей листает страницы дальше и тихо вздыхает: «Когда ж мы это все делали, е-мае».

Комикс в “Купи-Продай”, детали.

Самоирония была нормальной реакцией

– В комиксах герои курили сигареты Camel и пользовались «Моментом». Была ли встроенная реклама, которая реально приносила доход, или только пародия?

– Все это пародийная рефлексия над тем, что в то время было популярным, поэтому сейчас все это неузнаваемо. Кто сейчас про водку «Распутин» вспомнит?

Своей рекламы абсолютно не было. Совсем не работали в этом направлении, хотя, наверное, стоило.

– Какую серию считаете самой удачной, цельной?

– Ни одной удачной, честно говоря. Многое не дорисовывалось, делалось с аппликациями, недорабатывалось: все по большому счету – черновик.

А если говорить про внутреннее переживание сюжетов, то комиксы про армию действительно основаны на реальных событиях. Буквально все истории из моей службы. Но было и немало придуманного.

Рэмбо в комиксе “Купи-Продай”.

– Незнайка, Пончик и другие герои у вас любили выпить. Не прилетало ли за очернение «светлого детства» или вообще за что-то?

– Нет. Тогда самоирония была нормальной реакцией общества. Я и до сих пор считаю, что это более живая и здоровая реакция, чем то, что сейчас.

Ироничное отношение к себе, своему прошлому, прожитому опыту. В этом есть мудрость. И это не мое уникальное отношение, а общественное настроение того времени.

Да, какие-то глупости в истории были, и к ним мы относились, как к глупостям. Да, события, которые казались пафосными, интересными и ценными могли приводить к глупостям – люди осознавали это и принимали. Странно, что сейчас оно куда-то стало пропадать.

Наши комиксы – случайная вещь, и отношение к ним было соответствующее. Как можно серьезно относится к анекдотам?

Комикс в “Купи-Продай”, детали.

Пройденный этап и разошедшиеся звезды

– Когда и почему вы перестали их выпускать?

– Все кончилось в 1995-м – нужно было деньги зарабатывать. Чтобы продолжать, нужно было переходить на новый профессиональный уровень – создавать редакторский отдел, небольшую студию, заводить авторов.

Для меня одного это была серьезная нагрузка, но поскольку было интересно и востребовано – усталость компенсировалась. Однако долго на одном энтузиазме работать бы не получилось.

Позже были идеи делать кинокомикс для «Телепарка», где мы бы раскрывали вырезанные из советских комедий сцены. Например, можно ставить кадры с продолжением погони за Жоржем Милославским, которые уже сейчас можно найти в интернете.

Для этого издания подходило идеально, но все уперлось в менеджмент – нужны реклама и спонсоры.

Это черновой макет. Далее предполагалось весь комикс отрисовать, а кадры с восстановленным (не цензурированным) контентом оставить фотоизображениями.

Все это пройденный этап. Но, если честно, я всегда думал, как взять и по-настоящему, профессионально перерисовать фильм «Белое солнце пустыни».

Идеальный графический роман. Как ни поставь на паузу, каждый кадр в нем – готовая картина. Хочется брать тушь, карандаш и прям сразу рисовать. Идеальная визуальная фактура. Я хотел бы сделать серьезную работу, без сарказма, стеба, подтекстов. Буквальную комикс-копию фильма.

Получилась бы отличная ретроспектива: обычно же сначала рисуют комикс, а потом на экране появляется Бэтмен.

Мне и сейчас это кажется интересной идеей, но времени никогда не хватит: нужно год-два на эту работу. Да и думаю, кто-то этим уже занимается.

“Белое солнце пустыни”, 1969 год

– И все же, какие звезды должны сложиться, чтобы вы занялись комиксом?

– Нет, все эти звезды так разошлись, что уже не сложатся. Комиксы – это увлекательно, но они ничего не дают, если не переходить в этот жанр полностью.

Мимолетный интересный профессиональный этап прошел. Самое ценное, что получил, – не гонорар, не находки, а именно опыт ошибок, который меня сейчас контролирует.

– Что дал опыт, к каким решениям привели ошибки?

– К решению не заниматься больше комиксами.

Выпуск «Незнайки на Луне» с отсылками на советскую классику и «МММ». 1994 год.

О чем еще рассказал собеседник

Об утерянных работах

– Был один цветной комикс, о том, кто такой журналист. Внешность героя срисовал с Лени Вихрева – получился солидный тип. По сюжету все думают, что он герой, а на самом деле – просто чувак с пивом.

О популярной манге

– В восточной технике я бы, скорее всего, не хотел работать: другой код, и графический, и психологический, и культурный, да и по чужим стопам идти не хочется. Интереснее смотреть. У меня, кстати, дочь этим увлекается, мы даже в Сеул как-то раз ездили.

О том, есть ли название у авторов комиксов

– Моя профессия, как бы она ни была записана в трудовом договоре или на визитке, навсегда осталась со мной под названием «художник-оформитель». В каком бы жанре, какую бы задачу ни решал, я остаюсь им.

А еще у Алексея Шелепова есть большая коллекция раритетных газет разных стран. О ней мы рассказывали в этом материале.

Справка

*Джозеф Пулитцер – американский издатель и журналист, родоначальник жанра «желтой прессы». Иронично, но он учредил престижную премию, которой награждают выдающихся журналистов, писателей, и т.д.

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Взято отсюда

19.01.2024