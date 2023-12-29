Жители алтайского села пожаловались, что к ним перестанут ездить два важных автобуса

Жители села Березовка Первомайского района сообщают, что с 1 января до них не будут доезжать два важных для них автобусных маршрута: №110 и №111.
Остановка.
По словам сельчан, эти автобусы с наступлением следующего года будут ходить только в пределах Новоалтайска.
“А у нас очень много людей, который ездят в Алтайку на работу, отвозят детей в садик, школу, спортшколу и другие образовательные заведения”, — возмущены они.
Теперь им придется пешком ходить через оживленную федеральную трассу, чтобы добраться до ближайшей остановки этих маршрутов.
Ранее в Алтайский край поступило 24 новых автобуса.
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Взято отсюда
30.12.2023