Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

Женщина написала пост благодарности в Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.
Водитель.
Женщина рассказала, как ехала на троллейбусе №7. Ей понравилась женщина-кондуктор, которая вышла на работу “с прекрасным настроением”.
“Замечательная женщина, помимо того что у неё прекрасное настроение и она заражает своей улыбкой, на остановках, когда пожилые люди с трудом заходят в автобус, она спускается к ним и помогает подняться.
Очень милая и доброжелательная, поздравляет с наступающим Новым годом”, – отметила жительница Барнаула.
В комментариях написали, что “в наш серый город” нужно побольше таких людей.
Ранее мы рассказывали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Барнауле.
Взято отсюда
28.12.2023